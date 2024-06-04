台中在地知名建商國雄集團於2024年初宣布擴大建設版圖，推案上看300億元，將持續擴大台中供需範圍之外，國雄建設更往台北及彰化地區推出大型預售建案，彰化推案首要目標鎖定在員林市。

看好員林市未來有多項建設利多，「國雄大巴黎計畫」目標客群以在地客為主，職業別如公務人員及律師等白領階級。從建案基地步行即可抵達彰化地方法院及即將完工的員林司法大樓，一旁還有彰化縣文化局員林演藝廳，加上鄰近中正路、員林第一市場等具備成熟商圈機能，區域內生活機能便利，包含美食、娛樂、休閒等皆能享受到極佳居住品質。此外，員林大道周邊更預留不少公共建地，加上目前彰南國民運動中心已開放，未來更多的公共設施值得期待。

交通便利性更是消費者考量的購屋重點之一，「國雄大巴黎計畫」建案基地位於員林大道二段，地理位置極佳，開車可快速上下76快速道路交流道，可快速銜接國道1號或國道3號。距離員林火車站車程約7-8分鐘，距田中高鐵站車程約17分鐘，以地理位置而言，彰化員林位置可以說是位於台灣的中線，南來北往都非常便利。透過74快速道路，放假時要去台中休閒購物更是便捷。

國雄建設強項優勢在社區營造方面，以「國雄大巴黎計畫」為例，該案為大員林地區，為國雄建設至今在員林面積最大的造鎮型社區，總坪數達4,700坪，戶數更達到500戶的大型建案，雖是造鎮型社區，但採用分棟管理，收發取物或管理事宜都能快速處理住戶需求。

在住宅品質方面秉持國雄建設32年匠人精神精心打造，公共設施規劃也非常全面，像是健身室跟閱讀室，最讓人心動莫過於平面綠地步道，加上社區內禁止車輛通行，孩童可以快樂跑跳，長輩可以安心散步，貼心打造讓住戶感到安心的空間，「國雄大巴黎計畫」將打造員林最具指標性的幸福地標。