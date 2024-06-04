此外，上緯循環經濟材料首季再生碳蓆通過風電葉片模具應用，風電葉片應用驗證進度正常。看好歐洲大廠將積極導入可回收葉片樹脂，完整風電產業可回收最後一哩路，相關業績將迎穩健成長；上緯去年可回收材料貢獻營收約1％，今年營收比應可達5％。

上緯現有回收方案包括CLEAVER及膨潤降解40噸回收複合材料／年 (南投)；150噸回收複合材料／年 (大陸)；微波降解大陸120噸回收複合材料／年(大陸)；機械回收3,600噸回收複合材料／年(大陸)。

上緯環保耐蝕材料營收比38％、環保綠能材料37％、碳纖複合材料16％。其中，台灣營收比40％、大陸從14％降至11％、國際從45％提高至49％。

上緯投控指出，環保耐蝕材料因國際市場耕耘有成，加上大陸經濟政策推動及發酵中，有助需求提升。環保綠能材料後續因可回收風機及碳排減量需求，EzCiclo增加新客戶機會，擴展小型、創新性客戶；國際客戶驗證進度順利。

碳纖複合材料首季銷售因客戶對品質滿意放大2024年度訂單量。大陸市場應用受制成本考量，尚未普及。今年將持續以國際客戶開發為主，潛在客戶產品認證中。

上緯認為，2022年全球環氧樹脂市場規模128億美元，預計2023年~2030年複合年增長率(CAGR)將達7.5％。全球碳纖維2008~2023年生產量約1,252千公噸，2024~2030年預估全球碳纖維新增生產量約1,711千公噸，有助營運持穩推進。