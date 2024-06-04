雞蛋是相當好的蛋白質來源，但蛋黃顏色越深，是否代表營養價值也越高？對此，營養師侯沂錚破解迷思，蛋黃顏色與營養價值關係並不大，主要是受飼料中色素成分影響。另外，她還提到，雞蛋大小、蛋殼顏色也都跟營養價值無關；然而，不同的烹調方式確實會影響其口感和營養價值，以水煮方式最能保住營養。

侯沂錚在個人粉專發文表示，雞蛋含有蛋白質與卵磷脂，前者對於身體的發育、修復和維護都扮演重要角色，能幫助肌肉生長和組織修復；後者存於蛋黃中，能養護心腦血管，有助於降低膽固醇、維護細胞膜健康。

侯沂錚接著說，對大多數人來說，每天適量吃1顆蛋，並不會對血膽固醇造成顯著影響；不過，對於特定人群如高膽固醇血症患者，則需要限制蛋的攝取量，建議1周不要食用超過3顆蛋。

此外，坊間經常流傳許多吃蛋迷思，侯沂錚盤點以下3個，並一一解答：

1、雞蛋越小顆越營養？

錯，雞蛋大小與營養無直接關係。

2、紅殼蛋比白殼蛋還營養？

錯，兩者營養成分其實無差異。

3、蛋黃顏色越深，營養價值越高？

錯，蛋黃的顏色與營養價值關係不大，主要是受飼料中色素成分影響。

侯沂錚補充，雞蛋可以通過水煮、煎、烤等多種方式料理，每種烹調方式不僅影響其口感，更會令營養價值產生差異，其中以水煮的方式最好、能保留最完整營養素。