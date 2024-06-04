在宜蘭縣從事汽車業務代辦的賴姓男子，利用當時《道路交通管理處罰條例》漏洞，由古姓員警為6名因超速遭「吊扣」的車主開「吊銷」牌照罰單，讓車主規避了無法用車的處罰，宜蘭地方法院依貪汙的圖利罪判古姓員警1年4月徒刑，緩刑2年，應向公庫支付10萬元，褫奪公權2年。

道交條例原規定「吊銷牌照者，經檢驗後，即可重新領牌」，「吊扣」牌照是暫時扣牌的處分，「吊銷」是車牌被取消使用資格，後者是更嚴重的違規才會有的處分，但車主只要驗車重新領牌，就可以規避「吊扣」期間無法用車的影響，經修法後，現今法規是「吊銷」至少要6個月才能領牌。

判決書指出，在羅東警分局擔任員警的古姓男子，與賴姓男子是高中同學，賴男受託為6名車主處理交通違規，6名車主都因超速60公里被吊扣牌照半年。

實務上吊銷處罰重於吊扣，不過車主在吊扣期間，只要車輛未懸掛大牌、使用他牌上路，遭警方製單裁罰吊銷牌照，車主即因牌照吊銷無從吊扣，可逕行驗車後重新申請牌照立即上路。

古員在2022年初受賴男之託，前往賴男約定的時間、地點後在舉發單填寫「已領有號牌而未懸掛」的罰單，再由賴男持罰單到監理站繳納罰鍰、吊銷汽車牌照、重新驗車、領取新牌照等，除有1人因長輩請託而未收費外，賴男以每案1200元，合計取得6000元的代辦費。

2022年6月間，新北等縣市都傳出員警配合業者開吊銷牌照罰單，宜蘭檢方自動檢舉偵查起訴此案。地院審理時，考量古姓員警是受高中同學所託，未從中收取費用，酌量減輕其刑；賴姓男子則判1年徒刑，緩刑2年，應向公庫支付7萬元，褫奪公權2年。古姓員警現停職中，如判決確定有罪將免職。