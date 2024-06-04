為期9天的市政總質詢4日下午結束，依照慣例台北市議會議長戴錫欽與蔣都發表結語。戴表示，9天內議員們總計提出295項的質詢議題，府會應共同打拼，一起努力面對問題、除弊興利，讓台北市成為名符其實的首善之都；蔣則表示，大巨蛋、都市更新、社福教育、勞工權益，與市民息息相關的議題，市府會持續努力。

蔣萬安表示，細數半年來面對到的挑戰，特別是0403地震後北市「大都更時代」的急迫性，他也向行政院會爭取加速北市老舊校舍改建的專案補助。氣候變遷、AI浪潮等因應措施，市府也會回應市民期待更努力。

他說，面對氣候變遷的極端氣候挑戰，北市府提出公私協力「台北淨零101」減碳目標，並且恢復YouBike半小時騎乘免費。至於外界質疑的三大案、第一漁果市場改建案等，北市府也堅定捍衛市民權益和公共利益，配合相關調查，絕對勿枉勿縱，絕不寬貸。

而在AI浪潮之下，蔣萬安表示，新一波的產業革命將發生，市府會積極運用、提升效能，讓台北邁向AI驅動城市。同時，大巨蛋、都市更新、社福教育、勞工權益，與市民息息相關議題，市府會持續努力。

戴錫欽說，經過為期9天的總質詢，議員總計提出295項的質詢議題。此外本會期首度在開議第一周，立即進行2次市長專案報告，接著又成立3個調查專案小組，議會對於該有的監督角色，絕對不會懈怠。另一方面，市府對議員索資的提供，也務必以公開透明的原則，如質如實的提供，以維持和諧順暢的府會關係。

戴也提到，根據近期的2024縣市長施政滿意度調查，台北市負面評價為歷年最低，滿意度進步幅度也是六都之最，可見在蔣市長領導下的市政團隊，整體而言，是往更好的方向前進。但市府也不能以此自滿，特別是在交通、觀光及經濟等面向，都有更精進的空間。同時，議會對市政有監督也有期待，市府不僅要由下而上傾聽民意及掌握基層公務同仁心聲；在關鍵時刻，更要由上而下，展現出決斷魄力，勇於改革、勇於承擔責任的決心，拿出市民有感的施政績效，爭取市民更廣泛的認同。

他強調，因應網路及媒體資訊的快速流動，面對各項市政議題，市府要更積極快速回應及主動發布訊息，讓市民安心，以避免例如深坑大火空污事件，造成民怨的情形再次發生。同時對未來環境或科技趨勢的發展，也應預做思考及應對，例如AI人工智慧對產業技術經濟環境的影響，以及將來對市政治理帶來哪些助益或挑戰，都應該要持續關注。