新北市議會今（4）日由國民黨團總質詢，林口議員蔡淑君針對轄內教育、民生、交通等多項議題質詢市長侯友宜及相關局處首長，其中在交通議題方面，她認為林口人口增長迅速，竟有多條公車路線在尖峰時段減班，且需求迫切無法等到輕軌建設完成，要求市府設置公車專用道，侯友宜回應會請交通局做好評估。

蔡淑君指出，林口的人口一直在成長，但9條重要公車路線當中，有多條路線在尖峰時段的班次竟是不增反減，特別是市府一直希望民眾多搭乘大眾運輸，但公車班次卻一直在減少，無法理解原因何在。

侯友宜表示，林口人口在成長中，照道理講公車營運的輛次應該要增加才對，但每條路線的狀況不一樣，每條路線要適時做好調整，該增加就增加，該減少的就要減少；交通局長鍾鳴時補充，林口的公共運輸是在成長狀態，但對於班次的減少，客運公司有一些營運上的調整，交通局會再次督導業者，是否按照原來的申請計畫去開闢原本應該行駛的班次數，或是有需求仍然加班卻未加班。

蔡淑君也提到，安坑輕軌、淡海輕軌的建設經費都在百億以上，且從規畫、設計、施工到完工差不多都要10年左右的時間，如果輕軌是城市發展必須的，應該是一個長期政策，但很多地方人口成長或車輛運量成長的急迫性，是等不了那麼久的，尤其林口是特殊的地區，加上被說是非地震帶，導致人口越來越多。

所以蔡淑君建議，在短中長期的規畫上應該變想法，在等待輕軌建設的同時，或許可以規畫公車專用道，並調撥方式讓上下午出城方向不同，讓公車有效率運行，紓解園區通勤壓力。蔡淑君認為最好的選擇是文化三路，因為這條是林口公車路線最多的道路，文化二路路幅稍嫌不足，文化一路則是車輛太多，加上未來工一工業區會帶來近2萬的就業人口，可藉此串連中華路與園區所在的文化北路。

對於蔡淑君的建議，侯友宜允諾會請交通局評估；交通局長鍾鳴回應，評估預計需要6至8個月時間，設置完成則需要2年左右，倘若能夠成功設置，以運量而言可接近每小時單向5000人次，與輕軌運量十分接近。

除交通議題外，蔡淑君也針對教育、民生等多項議題質詢，當中最重要的在於消防車輛配置，由於新竹晴空匯火警燒出民眾對高樓火警救災的重視，林口因是新興地區，高樓林立，但僅配備1部30公尺高消防雲梯車，面對高樓火警恐難以救援，不過去年她向市府爭前取的50公尺雲梯車，可將救災高度提升至16層樓左右，消防局長李清安說，目前車輛已進口至台灣展開測試，通過後即可正式投入救災工作。