Arm全面設計基於Arm Neoverse雲端到智能終端的運算子系統(Compute Stack System，CSS)，旨在加速和簡化產品開發流程，滿足不斷增長的AI工作負載需求。作為業內領先的系統級晶片設計公司，聯發科將運用其在混合運算、AI加速、高速傳輸接口、晶片組裝等領域的核心技術，與Arm緊密合作優化運算子系統，為客戶提供高性能、高能效的AI運算解決方案。

聯發科副總經理Vince Hu表示：「我們與Arm的合作將讓客戶最大限度發揮其AI應用的潛力，無論是在雲端、數據中心還是邊緣端。憑藉在整合設計上的優勢，我們可以加速將經過驗證的Arm CPU子系統產品上市，滿足特定領域對AI運算的需求。」

Arm資深副總裁暨基礎設施事業部總經理Mohamed Awad認為，AI正在持續推動產業對更高運算能力和效率的需求。「MediaTek加入這一生態系，將基於我們長期合作的基礎，進一步推動Arm在雲端AI基礎設施領域的創新。」

長期以來，聯發科已經大量採用Arm的IP產品。在手機平台領域，天璣系列晶片組一直基於Arm的低功耗架構進行設計，結合旗艦級的運算、圖形和AI性能，提供業界領先的功耗效率。同時，聯發科技是全球第一大無線局域網晶片供應商，產品廣泛應用於寬帶、零售路由器、消費電子和遊戲等領域。

此外，雙方還在汽車、Chromebook、智能家居、工業物聯網等眾多新興領域開展了緊密合作。加入Arm全面設計標誌著聯發科技和Arm將在AI雲端基礎設施領域展開更深入的戰略合作，共同構建可持續、高效的AI驅動未來。