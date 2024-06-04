台灣位處亞太樞紐地位，桃園是全台第一工業科技大城，擁有半導體、ICT、電子等完整AI產業供應鏈優勢；同時桃園是台灣主要國際機場、遠雄自由貿易港所在地，又鄰近台北港，掌握陸海空國際要道的核心地帶；未來第三航廈及第三跑道啟用、現有國1甲、國2甲等航空城聯外高速公路等交通建設完成後，完善路網系統，將成為產業進駐唯一首選。

桃園近期將有許多產業用地即將釋出，包括桃園航空城優先產專區中面積最大I基地近期將重啟標售；桃園科技工業園區二期最快明年第一季可辦理標售。另青埔特區A19站交通便利、腹地廣大，也非常適合作為輝達創新研發中心使用。桃園將動員全府各相關局處，共同爭取輝達再度投資桃園，帶動航空城、北台灣、桃竹苗大矽谷競爭力。

桃園市府指出，將以專案團隊的方式提供輝達投資桃園所需支援，邀請輝達選擇桃園，NVIDIA執行長黃仁勳演講中提到「43台廠供應鏈」桃園市占了22家，是全世界重要的AI算力輸出地區，如廣達、鴻佰、台達電等桃園在地企業；另外16所與AI科技有著緊密連結大專院校中，本市中央、中原、元智等優質大學也入列其中，桃園將是NVIDIA最佳選擇。