屏東縣高樹鄉果農李俊寬，長年堅持無毒栽種芒果，近來他推出三合一芒果禮盒，有農民黨一號、玉文、西施等品種，鄉長梁正翰讚道，屏北芒果的口感不輸屏南愛文。（謝佳潾攝）

提到屏東芒果，大家都想到屏南的枋寮、枋山愛文，但其實屏北高樹鄉也有種芒果，且品種更多元，長年堅持無毒栽種的果農李俊寬，近來推出芒果禮盒組，內有農民黨一號、玉文、西施等品種，讓消費者在今年產量大減時還能不花大錢3種芒果一次吃。

高樹鄉出產不少農產品，但大家最有印象的應該都是芋頭、蜜棗，似乎無法與芒果產生連結，但李俊寬說，荖濃溪有通氣良好的鬆軟沙壤土，加上還有東北季風吹拂，不僅沒有露水殘留、還能減少病蟲害，是非常適合芒果生長的地方。

李俊寬在接手父親的果園後，也傳承父親堅持無毒栽種的理念，17年來不斷改良栽培技術，至今在近2公頃的芒果園中，以不使用化學肥料、植物生長調解劑、果實著色劑等方式，成功種出農民黨一號、玉文、西施等品種。

雖因無毒栽種會使得產量較少，但李俊寬一路走來堅持理念，長年來也培養出一批忠實顧客，但今年因氣候異常導致芒果嚴重落果，產量幾乎砍半，不少消費者擔憂會不會連芒果都漲價？對此，李俊寬指出，今年的產量確實少，但價格不會飆漲。

不僅如此，因應今年產量少，李俊寬推出三合一芒果禮盒，讓消費者不用花大錢就能一次吃到農民黨一號、玉文、西施等3種芒果，他強調，現在是農民黨一號的產期，但他不搶收，讓「在欉黃」自然熟成。

屏東縣高樹鄉果農李俊寬，長年堅持無毒栽種芒果，近來他推出三合一芒果禮盒，有農民黨一號、玉文、西施等品種，鄉長梁正翰讚道，屏北芒果的口感不輸屏南愛文。（謝佳潾攝）

李俊寬說，禮盒10台斤裝區分為800元、500元，而俗稱的「雞蛋芒果」、也就是小顆的農民黨一號10台斤裝近千元，但產量有限，可遇不可求。

屏東縣高樹鄉果農李俊寬，長年堅持無毒栽種芒果，近來他推出三合一芒果禮盒，有農民黨一號、玉文、西施等品種，鄉長梁正翰讚道，屏北芒果的口感不輸屏南愛文。（謝佳潾攝）

「聽說供不應求了！」高樹鄉長梁正翰開心道，據悉禮盒推出後，造成搶購，其實高樹鄉的芒果種植面積約有200公頃，可惜外界比較不知道，所以很感謝無毒農友讓大家看見高樹芒果。

他強調，高樹鄉因是水源保護區，水質清澈、土壤乾淨，種出的水果都是品質掛保證，連芒果口感都不輸屏南生產的愛文。