死後復活！美國一名老婦人（74歲）在安養院，被醫護人員宣告死亡，隨後被送往殯儀館，沒想到2小時後，被殯葬人員發現老婦還有呼吸，立即替她進行CPR心肺復甦術，隨後送往醫院搶救，老婦因此活了過來。轄區警員表示，辦案31年以來第一次發生這種事。

根據《紐約郵報》報導，內布拉斯加州一名74歲的老婦在養老院被宣告死亡，她生前一直在接受臨終關懷，隨後就被送往殯儀館，但時隔2小時殯葬人員在整理她的屍體時，竟然發現老婦還有呼吸。

殯葬人員隨即進行心肺復甦術，並且緊急將老婦送往醫院，也立刻通知警方。對此，蘭卡斯特郡警長辦公室表示，老婦被緊急送往醫院治療，並確認她還活著。

蘭卡斯特郡警長辦公室副警長胡欽表示，「這是一個十分不尋常的案例」，並表示自己從警31年，過去從未有這樣的事情發生。而養老院目前不會面臨任何指控，因為當時老婦的死亡沒有可疑之處，胡欽表示，「尚未發現這家療養院有任何犯罪意圖，但調查仍在進行中」。