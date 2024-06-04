藝人小S（徐熙娣）近日心情特別開心，除了大女兒Elly申請上美國名校，二女兒Lily已經可以獨自出席品牌活動，顯的落落大方；而三女兒許老三近日參加畢業典禮，細肩帶仙氣爆棚讓小S也忍不住炫耀起來。三名女兒的優異表現讓她在錄節目時，臉上滿滿都是藏不住的笑意。

日前她進棚錄製節目時，以一身Sandro 2024春夏系列黑色條紋西裝外套，搭配黑白撞色無袖長洋裝亮相，轉頭錄下一檔節目時又換上深灰色條紋西裝外套和黑色透視針織長洋裝，小露性感外，也展現不輸三名女兒的IPSS（International Professional Super Star，國際超專業巨星）氣場。除了正經穩重的黑白灰色系外，小S也以多種不同風格的彩色街頭裝束現身電視節目，讓人感受到她百變巨星的獨特氣場。

小S穿上黑色Sandro套裝，搭配鏤空長裙，展現不輸年輕女兒們的性感。（Sandro提供／黃唯淯台北傳真）

Sandro部份春夏服裝也提供了顯眼的粉嫩色。（Sandro提供／黃唯淯台北傳真）

Sandro淺藍色鏤空平口短版上衣，售價6990元。（Sandro提供／黃唯淯台北傳真）

Sandro白印花休閒短褲，售價6190元。（Sandro提供／黃唯淯台北傳真）

而仔細看看小S身上的2024春夏Sandro女裝，可以發現本季服裝充滿鮮明的都會女子幹練感，黑、白、灰三種極簡色調成為此季調色盤上的重點色彩，但在上頭妝點了如水鑽、網眼、鏤空等等元素，形成另一種低調中的性感；另外部份裝束則融入高彩度的色彩，並應用了如紮染、印度印花、法式花卉等印花，為春夏裝束帶來另一種活潑感。