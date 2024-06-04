智伸科5月合併營收6.5億元，連續二個月單月營收突破6億元，月成長7.80％、年減2.3％；前五月合併營收28.89億元，年減6.57％。智伸科表示，第二季營運受清明節與五一長假，工作天數較少等因素影響，但受惠汽車主要客戶提升拉貨力道，帶動智伸科旗下汽車關鍵零組件出貨暢旺，尤其是來自自主品牌車廠的需求更為明顯。

智伸科指出，智伸科觀察大陸比亞迪、小米、理想、蔚來、小鵬、華為等自主品牌車廠，5月新能源車在大陸新車市場銷量都正成長，紛紛釋出加大生產力道與調高銷量目標的態勢，有助於智伸科主要一階(Tier1)汽車零組件供應商客戶的拉貨力道，這也是智伸科5月營收繳出連續兩個月單月營收突破6億元大關的主因。

智伸科表示，依研究報告TechSci Research資料顯示，2022年全球汽車空氣懸吊市場規模65億美金，2028年前每年複合成長率7.5％的速度成長；空氣懸吊系統市場規模放大，主因是豪華車與高階車款的需求不斷增加所致，其隨著消費者對於駕駛體驗的訴求日益漸增，也帶動空氣懸吊系統於新車款的滲透率提升。由於空氣懸吊系統使車輛能適應不同的路況與負載重量，並提高舒適性、穩定性和性能，在新能源車與自動駕駛汽車的領域上，更發揮最佳化續航里程的情形。智伸科期待空氣懸吊系統的關鍵零組件在新車款搭載滲透率，持續從超跑往一般房車、一般燃油車往新能源車提升，有助於智伸科汽車事業保持良好的訂單能見度。

智伸科指出，智伸科對未來持審慎樂觀態度，主因是中國大陸憑藉電動汽車，積極進軍海外市場，近日中國北京國際車展、深圳車展等，都看到中國自主品牌車廠發展新能源車新車款，為全球新車銷售市場結構帶來新一波變革。智伸科卡位布局電動車零件供應鏈，新能源車銷售成長也可帶動汽車關鍵零件出貨。以智伸科目前在手訂單來看，汽車及運動事業部的客戶出貨暢旺，醫療和電子事業部的客戶仍在進行庫存調整，可能在短期內仍會影響單月營收增長。但隨著客戶庫存調整告一段落，加上醫療新客戶的產品認證，預計在下半年陸續完成，今年下半年有機會出貨可望回溫，有助於提升智伸科整體營運。