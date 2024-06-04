新光三越會員扣18萬8990點，兌換法雅客Insta360 X4 8K全景運動相機，價值1萬8899元。（新光三越提供）

新光三越年中慶「夏日會員嘉年華」，首度推出6月6日至6月10日限時5天，會員持6大銀行信用卡買指定業種，達門檻即享「skm points翻倍送」，單筆滿3000元原本贈90點，現在贈送900點，購物拿點更有感；另新光三越也號召超過2600個品牌，涼夏夯品可用skm points免費兌換，或享買1送1優惠。

看好夏換季服飾潮，新光三越聯手超過70家品牌，推出夏換季6折起，一次聯手SANDRO、MAJE、ALICE＋OLIVIA、JOSEPH、MOISELLE、DOUCHANGLEE、giordano ladies、non-stop、earth music＆ecology等。此外，台北南西店加碼聯手53大服飾品牌，扣10點skm points可兌換500元品牌抵用金、台北信義新天地扣100點可兌換200元服飾抵用金等。

新光三越non-stop夏日牛仔外套，5折特價1880元。（新光三越提供）

SOGO台北店即日起至6月24日推出「活力夏SALE」，精選從繽紛衣著、節能家電到沁涼冰品，再祭出合計1000元酷夏折價券，凡於指定品牌單筆消費滿3000元以上，可現折200元，首先必備的是夏日衣著，從鮮豔的碎花洋裝、涼爽透氣的運動服飾，到俏皮的萌童泳裝，帶來最時尚的夏季潮流。此外，忠孝館於6月6日至6月8日期間，持SOGO App快樂購卡消費滿1000元，再送實用特別回饋禮。

宏匯廣場年中慶全館滿3000元贈200元，再抽星級酒店住宿券。（宏匯廣場提供）

宏匯廣場於6月6日起至6月26日年中慶開跑，為期21天，當日累計滿3000元贈200元，並加碼抽天際線景觀星級酒店住宿券「凱悅嘉軒酒店標準雙人客房」。另6月10日端午節當天，有舉辦親子闖關活動，6月15日、6月16日由花蓮縣政府聯合商圈組織，舉辦「花蓮伴手禮暨農特產品展售會」，邀請以實際行動振興花蓮。