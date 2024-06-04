《營養及健康飲食促進法》今年1月3日上路，嘉義市社區營養師增加人力及服務量能，6月起每周二、周三上午分別在西、東區衛生所免費諮詢服務，市府鼓勵民眾多利用，而民眾最常問的是蛋白質怎麼吃出健康？衛生局表示，三餐均衡攝取。

嘉市衛生局國健科長陳秀玲指出，社區營養師有配合東、西區衛生所轉介來的慢性病友或一般病患，教他們從飲食控制病況，促進健康，而很多民眾在意的是蛋白質的攝取，尤其是有腎功能相關疾病者需要管理蛋白質攝取量。

陳秀玲說，一般人運動後半小時內攝取1份蛋白質有最佳效果，1份蛋白質約是7公克，相當於1顆蛋或1兩肉，成年人一個掌心約2兩肉，所以約是半個掌心或3根手指頭的蛋白質，而且最好三餐都要吃到蛋白質，均衡攝取。

嘉市衛生局指出，社區營養推廣中心2018年成立以來，主要提供長者的營養照護，從團體營養教育、營養風險篩檢到餐飲輔導等，設計多項全國獨創的教案教具，到社區推廣營養教育，年年榮獲國健署獎勵，今年以「銀養好食光」專案榮獲社區營養創新服務獎。

嘉市衛生局表示，今年1月3日《營養及健康飲食促進法》上路，嘉義市社區營養師由原有的3人增為4人，負責社區民眾「營養及健康飲食教育」的重要任務，因而自6月起在東、西區衛生所各開辦每周1次的免費營養諮詢服務。

西區衛生所每周二上午8：30至11：30，東區衛生所每周三上午8：30至11：30；有4位營養師提供諮詢，民眾可以直接到衛生所面對面諮詢外，平日上班時間也可打電話到衛生局國民健康科諮詢。