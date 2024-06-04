苗栗縣長鍾東錦。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳宣布將在台投資研發中心，對此，苗栗縣長鍾東錦4日表示，基於自己所提出「苗栗觀光科技新都心」核心政策，將全力邀請黃仁勳執行長先到苗栗1日遊品嘗在地客家小吃，再商討將該研發總部設置在苗栗，進一步將AI產業鏈結往中台灣擴展紮根。

鍾東錦表示，苗栗縣除位於西部科技發展廊帶的居中優勢地理位置，北有新竹科學園區，縣內有竹科竹南及銅鑼基地，南有中部科學園區，還有完整的9宮格路網，速通南北各縣市。

面對輝達的AI研發總部設置土地需求，苗栗縣府也提出短中長期解決方案，短期是提供高速鐵路苗栗車站特定區產業專用區，苗縣高鐵特定區高鐵站約35分鐘即可抵達台北，約15分鐘可抵達台中，實現1日經濟圈目標。特定區內有2處產業專用區土地，共計7.29公頃，其建蔽率60％、容積率350％，僅需提出開發計畫書，經苗栗縣都市計畫委員會審議通過後即可立即開發設置研發中心。

在中長期部分，配合行政院「桃竹苗大矽谷推動方案」，預選基地一，鄰近竹南科學園區周邊，初步匡列縣內國道1號頭份交流道鄰近都市計畫農業區，約288公頃，2025年5月前先完成開發範圍勘選及評估產業園區開發可行性後，再另案以都市計畫個案變更方式，接續辦理整體開發前土地使用分區變更法定程序，並預計於完成都市計畫變更後，以區段徵收方式辦理整體開發。

另外，預選基地二，可整併「高速公路頭份交流道附近特定區計畫」及「新竹科學園區竹南基地暨周邊地區特定區計畫」兩計畫區後，併通盤檢討程序辦理竹南科學園區東側，及京元電子東側約35公頃都市計畫農業區，變更為產業專區作業，預計可增加21公頃產專區，完成都市計畫變更後，以區段徵收方式辦理整體開發，可望在2031年完成開發，以提供研發中心使用。

鍾東錦表示，苗栗縣除土地、水電等設施供給無虞外，生活居住環境優質，更是提供在地工作人員、高階工程師、AI設計師等，能隨時保持腦力激盪創新不斷泉源，再加上客家族群勤奮不懈特質，絕對是人工智慧研發與數據運用分析最佳人力資源留存與永續最佳架構方案。

他說，如有機會，自己將親自率領縣府團隊，登門造訪黃仁勳執行長，或是邀請執行長至苗栗，誠摯張開雙臂歡迎輝達選擇苗栗。