桃園市新屋的方舟啟智教養院致力於照顧中重度心智障礙的弱勢群體，這些心智障礙的院生們對於口腔衛生問題卻常被忽視，但是該教養院長期若於缺乏口腔診療設備。中壢大同扶輪社透過國際扶輪「全球獎助金計畫」，結合中韓兩國的扶輪社與桃園市牙醫師公會共同合作，在中央健保署北區健保局及桃園市衛生局的共同指導下，籌款購買牙醫診療相關設備，捐贈給給私立方舟教養院。

該計畫除由大同扶輪社籌措美金6000元外，並結合國際扶輪3501地區的地區配合款1萬3700元，另外韓國3730地區的地區配合美金1萬元，成功的向國際扶輪基金會（TRF）申請到總額美金4萬8千660元（約合台幣153萬元）的經費，另外基於預防重於治療，桃園市牙醫師公會同時派遣專業的牙醫師，培訓方舟啟智教養院的全體教保員，並取得「特殊需求者口腔照護指導員」證書，以利後續協助中重度心智障礙的院生們平日的潔牙及口腔清潔工作，全案也針對院生及相關人員免費發放必要的口腔護理用品，以確保院生和弱勢族群能夠擁有健康的口腔環境。