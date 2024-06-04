許多人身上有異味時可能自己不會發覺，卻因此讓其他人感到不適。一位女子近日表示，有位女性朋友身上常有一種騷味，她觀察一陣子後才發現，朋友上廁所都不帶衛生紙，也從沒有到廁所更換衛生棉之類的動作，讓她相當苦惱該不該跟朋友說，貼文曝光引發熱議。有內行人指出，女子朋友身上的騷味高機率是陳年尿騷味，可能是因為家裡沒教、朋友沒說，才不知道女生尿尿完也需要使用衛生紙。

原PO在Dcard發文指出，常常和朋友一起行動的她，曾三度從朋友身上聞到持續散發的異味，「非常非常像兔子排泄物的騷味，可是我朋友的更濃郁」，讓她忍不住開始觀察朋友的衛生習慣，結果發現朋友上廁所時都不帶衛生紙，就算別人主動借朋友也不收，另外也從沒帶衛生棉到廁所進行更換，或是主動告知自己要去廁所更換衛生棉，讓原PO相當苦惱如何是好。

對此，許多網友紛紛回應，「好難相信有女生上廁所不擦的，金價恐怖」、「她這樣都不會感染嗎，那身體很勇健欸」、「那…便便呢？便便會擦對吧？」、「直接送她香水，要求她每天噴」。

不少內行人則分析，「高機率是陳年尿騷味啦⋯可能家裡沒教吧，加上朋友間也沒人跟她說，內褲正中間肯定很有故事，她坐過的位置味道也是很濃郁」、「單親家庭長大，以前真的不知道要擦，因為家裡其他人都是男生，感覺他們沒擦，但平常我也不在外上廁所，高中唸女校發現大家去廁所都有帶衛生紙才知道的」。