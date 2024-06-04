端午節別再只是在家吃粽子，嘉義縣文化觀光局嚴選一系列鴨肉料理特輯推薦給所有遊客，無論是「新港生炒鴨肉羹」、飄香超過百年的「鴨肉儀祖傳當歸鴨」、鮮甜回甘「半天岩鵝肉鴨肉小吃」等7家鴨肉美食，絕對能滿足你挑剔的味蕾，一起大口吃肉。

新港奉天宮香客大樓前的「新港生炒鴨肉羹」遠近馳名。（圖／嘉義縣文觀局）

嘉義縣長翁章梁表示，端午連假歡迎全國各地的好朋友來嘉義旅遊，探索隱藏在這裡的特色景點，品嚐各式口味的鴨肉料理，無論是鴨肉羹、當歸鴨、鴨魯飯、烤鴨還是鹽鴨，通通好吃，老字號、辦桌菜還是經濟實惠的小吃應有盡有。

「鴨肉儀祖傳當歸鴨」(左)的當歸湯頭香氣濃郁，真好味小吃的招牌鴨魯飯(右)，每一口都能品嚐到鴨肉的香味及入口即化的滷肉。（圖／嘉義縣文觀局）

文觀局指出，7家鴨肉美食各具特色，新港奉天宮香客大樓前的「新港生炒鴨肉羹」遠近馳名，以大火快炒出香氣撲鼻的鴨肉和筍絲，絕對讓你一吃成主顧；在朴子市第二市場內的百年老店「鴨肉儀祖傳當歸鴨」的當歸湯頭香氣濃郁，讓人一口接一口；想吃鴨魯飯的朋友們，一定要到朴子市的「真好味小吃」試試他們招牌鴨魯飯，每一口都能品嚐到鴨肉的香味及入口即化的滷肉。

「鴨對寶鴨子專賣店」的鴨肉飯(左)，用料實在。「鴨沐農烤鴨專賣店」(右)榮獲美食東西軍料理競賽金獎。（圖／嘉義縣文觀局）

民雄除了鵝肉聞名，鴨料理也不遑多讓，「鴨對寶鴨子專賣店」的鴨肉飯，用料實在，會讓人忍不住一再回味。如果你喜歡烤鴨，民雄的「鴨沐農烤鴨專賣店」絕對不能錯過，這家店榮獲美食東西軍料理競賽金獎，堅持使用自家養殖的鴨子，每日新鮮現宰，烤製出的鴨肉表皮琥珀色澤誘人，還有鴨架湯和多種小菜可以搭配。

「灌口鹽鴨餐廳」的鹽鴨調味恰到好處，絕對讓你讚不絕口。（圖／嘉義縣文觀局）

往山區走，位於番路鄉「灌口鹽鴨餐廳」的鹽鴨用新鮮土番鴨、陳年老薑和獨門中藥材配方，慢火燉煮、肉質軟嫩，調味恰到好處，絕對讓你讚不絕口。不遠處的「半天岩鵝肉鴨肉小吃」的招牌啤酒鴨肉湯，用啤酒花和鵝肉高湯燉煮，湯頭清爽回甘，夏天喝也很適合。

「半天岩鵝肉鴨肉小吃」招牌啤酒鴨肉湯。（圖／嘉義縣文觀局）

鴨肉料理口味多樣，嘉義縣文觀局邀請全國遊客來嘉品嚐各式鴨肉料理，與家人朋友一起坐下好好吃一頓飯，細品慢嚐美好「食」光，也成為觀光旅客造訪的熱門目的地，不只有在地人推薦的老字號、獨門的美味辦桌菜，還有經濟實惠的小吃，來嘉義過一個與「粽」不同的端午節。