熱戀期？有網友在下大雨天到咖啡廳做報告，之後來了一對情侶除了將對坐的椅子搬到同一邊「擠在一起」坐之外，甚至，直接在咖啡廳內「『喇舌』，口水聲比外頭的雨聲還大」，後來他受不了這對情侶的行徑，便收拾東西離開，但又在某投幣式卡拉OK驚見情侶的男方將手伸進女方的褲子內，讓他又再次嚇喊「為什麼有那麼多情侶在外無法節制的緊貼」。

一名網友在「zuvio校園」發文，他提到日前冒著大雨到咖啡廳去做報告，期間來了一對情侶被安排在對坐的兩人桌，沒想到，這對情侶竟將椅子搬到同一邊「擠在一起坐」，讓他看了有些傻眼，但心想不用影響到他就好。

不久後，他竟發現這對情侶在身旁「當場熱吻」，且他還看到「靈活的舌頭在糾纏，甚至，親親口水聲已比外面的雨聲還大」，讓他沒心情想待在咖啡廳便收拾離開。

不料，當他經過某商店街時，看到一間包廂投幣式卡拉OK，晃到一對情侶的背影，驚見男生將手伸進女生的褲子裡，並擺放在屁股上。

對此，他也無奈表示「為什麼有那麼多情侶在外無法節制的『貼貼(緊貼)』，要緊貼得那麼讓人不舒服」，也說「有沒有情侶緊貼太誇張的罪可以告，我很需要」。

文章在網上曝光，網友紛紛留言表示，「熱戀期嘛...」、「將來你/妳會有的...」、「這不是貼貼，這就是發情的猴，不要說什麼你也會有，我沒有，我身邊的很多朋友也沒有」。