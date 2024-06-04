台中市議會4日進行分組審查，針對市府提出的「TPASS行政院通勤月票113年票價優惠差額補助」共4億多元，市議員陳俞融認為，該筆經費中央補助2億多元，市府卻僅送幾張資料就要議會通過那麼大筆款項的墊付金額；議員楊大鋐也質疑通勤月票是否有效提升民眾搭乘大眾運輸意願，要求說明成效。

陳俞融指出，市府針對「TPASS行政院通勤月票113年票價優惠差額補助」計畫提出4億3840萬元經費，其中有2億7900萬元為中央補助款，但須由市府先行墊付，市府要議會通過該筆墊付款項，卻只提供議會幾張相關資料，到底TPASS上路近一年來成效如何？提升多少大眾運輸搭乘人次？市府都未說明，成效令人質疑。

楊大鋐說，該筆TPASS通勤月票的經費，市府配合款為1億5940萬元，市府要議會通過墊付款審查，卻未在事前提出說明計畫，且沒有數據可比對該政策施行前後的大眾運輸服務人次，議會根本無從審議，也不了解該政策施行績效，他不認同沒有計畫說明就要空白授權這麼龐大金額，質疑交通局根本不尊重議會。

此外，針對觀旅局提出墊付「113年度台灣好行服務升級計畫-臺中時尚城中城線、豐后線及大雪山線細部計畫」款項225萬元，陳俞融也說，該筆墊付款同樣未見到市府提出完整說明，且針對台中觀光路線有何幫助？市府在去年的評鑑中有無缺失需改善事項？觀旅局都未說明或提出資料。

交通局表示，根據初步統計，TPASS去年7月上路到12月底，中彰投苗區域內的軌道運輸量較2022年同期成長超過24％，公共自行車、公路客運運輸量也分別成長11.3％、10.4％；台中市境內包含捷運及台鐵的軌道運輸運量成長則超過3成。

議會交通地政委員會召集人黃馨慧表示，這兩案照案通過，但要求交通局、觀旅局一周內將計畫成本效益分析與預算支出明細送委員會。