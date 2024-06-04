PCB大廠欣興電子集團2022年初宣布換股併購旭德科技公司的利多訊息，欣興、旭德2公司內部人，涉嫌在股票禁止交易，以個人或親友名義進場買股，分別獲利數萬元到上百萬元不等，涉嫌《證交法》內線交易罪，台北地檢署4日指揮調查局台北市調查處兵分9路搜索，並約談欣興電子陳姓、王姓獨董、某證券公司陳姓副總、旭德孟姓資深女經理共13人到案。

旭德科技成立於1998年，2000年加入欣興電子集團，2007年成為興櫃公司，2022年2月22日，欣興電子宣布以換股方式併購旭德科技，旭德終止興櫃停止公開發行，正式成為欣興電子的百分之百子公司。

欣興原預定以吸收合併方式進行，經多方考量後，改以股分轉換案進行，轉換後旭德將不消滅，成為欣興全資子公司，並以旭德1股轉換欣興0.219股，雙方合併後可產生的綜效及展望，及在載板上的布局不變。

但由於併購案公告重大訊息前，旭德股票出現不尋常交易，致櫃買中心起疑，經分析比對，交易帳戶分別與欣興電子、旭德科技高層、經理人有關，因此將全案移請調查局台北市調查處偵辦。

調查局查出，欣興、旭德2公司疑似各有高層在得知合併案確定後，旭德股價可望漲一波，因此以個人名義，或者將訊息洩漏給親友，或找親友當人頭下單進場買進旭德，事後再賣出，分別獲利數萬元到上百萬元不等，涉嫌違反內線交易等罪嫌。

台北市調查處報請北檢檢察官顏伯融指揮偵辦，北檢4日指揮台北市調查處搜索9處地點，訊問欣興電子陳姓、王姓獨董、某證券公司陳姓副總、旭德孟姓資深女經理、親友共13名被告。