中捷日前發生隨機傷人事件，雖然歹徒行兇震驚社會，但當時挺身而出奪刀的長髮哥，其英勇表現也引發熱議讚揚。這位長髮哥名叫許瑞顯，他今引述日本動漫《葬送的芙莉蓮》名句強調：「如果是欣梅爾的話，他一定也會這麼做的！」他坦言不敢自居英雄，當下本能反應只想減少傷亡，為了讓媽媽放心，會接受醫美除疤手術。他自稱是個宅宅，但10年前鄭捷案曾被拿來作為批判宅宅的材料，希望能趁此機會為宅宅平反。

根據《NOWnews今日新聞》報導，長髮哥許瑞顯今(4日)穿著電玩《魔物獵人》聯名款外褂出席表揚大會，媒體問他對整起事件的感想，他引述動漫《葬送的芙莉蓮》名句，強調：「如果是欣梅爾的話，他一定也會這麼做的！」許瑞顯認為，如果是勇者的話，相信也會這樣做，自己的作為是走在正確道路上。他不敢自居英雄，當下被迫必須纏鬥，本能選擇只想減少傷亡。

許瑞顯提到，自己也是個宅宅，但跟大家刻板印象中的宅宅不太一樣，他強調宅宅不是壞的，10年前的鄭捷案，被拿來做為批判宅宅族群的材料，希望趁這機會平反一下。被問到是否在意臉上被刀劃傷處留疤？許瑞顯表示，目前傷口都已消腫，自己沒特別介意臉上有傷疤，女朋友也沒那麼在意。但媽媽擔心破相不好看，他才同意去醫美進行除疤手術。至於未來是否還敢搭捷運？他大方直呼「還是敢搭！這禮拜應該會去搭。」

許瑞顯透露，洪嫌父母曾到醫院表示要探望他，但那時候自己才剛恢復，「我也不知道要怎麼跟他們互動」，決定避而不見。他對他們沒太大不滿，「因為洪男是洪男、他的父母是他的父母！」他直言，洪男已經成年，就該為自己的行為負責，他會提出民事求償，靜待法院判決。

媒體人黃揚明對此表示「誰說動漫作品不能為社會帶來正能量？溫馨！」網友也說「感謝勇者長髮哥保護台灣人免於哥布林的威脅」、「這傳去日本會紅吧」、「這比孫安佐在那邊碎碎念一堆日文要帥千萬倍，真男人」、「這句在日本也有家長用來鼓勵孩子」、「他真是滿滿正能量」。