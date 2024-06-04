農友承租公有或國營事業農地，農業部4日表示，如果是從事有機農業，可享有六折的租金優惠。農糧署表示，依據承租公有土地或國營事業土地作有機農業使用優惠辦法第4條規定，經審認登錄，可向土地管理機關或國營事業提出租金優惠申請。

農糧署說明，農友向土地管理機關或國營事業提出租金優惠，申請起計日的次月，即會按租約所訂租金金額的60％計收租金，也就是提出申請後的下個月就打折。

多數新進有機農友，對於這一點並不明白。農糧署說，農友經營初期產銷往往還未達到平衡，透過租金的優惠，實際上可以減輕一部份的負擔。

根據統計，自有機農業促進法實施以來，目前已有超過1,800公頃的公有、或台糖出租農地獲得租金優惠。提醒符合資格還沒申請的承租人，趕快申請，尤其是新進的有機農友，經營初期產銷往往還未達到平衡，透過租金的優惠，可以減輕一部份的負擔。

該署也特別提醒，享有租金優惠的農地必須持續從事有機農業，一旦因故終止，等於喪失優惠資格，不再享有優惠，「不但租金恢復按原價計收，如果涉及違反契約規定，還會按租賃契約管理事項處置！」

另，農糧署指出，有一部分的公有土地管理機關或國營事業對農地的管理，並不是採取租賃方式，而是採委託經營方式與農友合作，農友所支付的不是租金，而是「權利金」。並不表示就不能同時採用，建議農友可以向委託經營的單位洽詢是否適用，因為考量有些委託經營的性質與農地租賃相近，各機構有可以比照租金優惠的案例。