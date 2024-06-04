高雄財政局長陳勇勝表示，鄰近國家如新加坡，投入更多資源爭取舉辦世界級活動，作為活躍經濟的策略方式，近年來，高雄市透過行銷，優質場館及觀光推廣等方式，也在2023年吸引各單位前來高雄，舉辦超過117場演唱會，吸引約139萬人次，觀光效益逾45億元。

另，依財政部統計資料，112年高雄住宿餐飲銷售額高達929億元，突破歷史新高，顯見演唱會經濟帶動旅宿、餐飲與周邊商圈的外溢效果。

他說，高雄市今年娛樂稅預算編列2.3億元，今年1到5月實徵數已達1.2億元，為歷史新高，此次修法調降娛樂稅影響數約2千萬元，因娛樂業營業狀況復甦及大型臨時公演挹注，經估算，增加的稅收可彌補修法調降娛樂稅的稅收影響，實符合財政紀律法規定，希望議會與各界支持此一修正案。

高雄財政局是去年在高雄市政會議通過調降娛樂稅，修正重點包括：

一、職業性歌唱、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演及夜總會各種表演，修正改按3個級距課徵娛樂稅，即票價或收費額在新臺幣(下同)2,000元以下，課徵1％；超過2,000元未逾3,000元，課徵2.5％；超過3,000元，課徵5％。

二、戲劇、音樂演奏、說書及非職業性歌唱、舞蹈等表演，調降娛樂稅徵收率至0.25％。

三、增訂藝文表演於本市公有及行政法人經管之表演場地演出者，娛樂稅按其徵收率再減半課徵。