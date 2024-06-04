輝達執行長、「AI教父」黃仁勳魅力爆棚，所到之處都吸引大批媒體與粉絲。台北國際電腦展（COMPUTEX）今（4）日正式開跑，他也現身逛展，首站就特地拜訪廣達旗下伺服器小金雞雲達。雲達總經理楊麒令透露，其實黃仁勳小時候很內向，後來透過學打桌球，讓他懂得紀律與專注力，加上比賽獲勝，才建立起信心。

黃仁勳4日在COMPUTEX會場的首站即是重要供應鏈夥伴雲達科技。廣達集團董事長林百里與雲達總經理楊麒令親自接待。廣達特地送上檜木製的桌球拍當作紀念禮物。黃仁勳一拿到桌球拍，就立刻用台語向現場群眾表示，自己小時候很喜歡打乒乓。

據《ETtoday新聞雲》報導，作為與輝達合作逾10年的「戰友」，楊麒令表示，黃仁勳其實本性內向，靠著打桌球才學會紀律與專注，也參加全美青少年桌球巡迴賽，透過一場又一場的比賽，才造就他現在的自信心。

楊麒令表示，「他（黃仁勳）去參加全美的比賽，而且有得到名，所以我們回顧他的過去，希望能夠送他台灣檜木做的球拍，聞起來很香，跟我們和輝達的關係，保持香醇美味」。

黃仁勳則笑說，「這是第一次我們做的東西那麼香」。而拿到這份禮物顯然勾起他滿滿的回憶，不但多次作勢揮拍，走下台時還不忘把桌球拍放在牛仔褲的後口袋，完全沒有假手他人。

黃仁勳曾在媒體採訪時透露，小時候在學校曾遭霸凌，學打桌球讓他重紀律及專注力，也讓他獲得自信心，更為他後來做人做事奠下基礎。