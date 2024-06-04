孫鵬、狄鶯兒子孫安佐被爆在泰國呼麻、私闖民宅等脫序行為，接連扯出許多案外案，如今狄鶯更放話想離婚，雙方陷入婚姻危機，一家人關係緊張。近日有網友挖出過往節目片段，孫鵬曾公開提出過離婚條件。

孫鵬和狄鶯1998年結婚生下孫安佐後，2000年離婚，2007年兩人宣布復婚，還大張旗鼓遠赴關島舉行盛大婚禮。近日孫安佐呼麻風波爆出後，孫鵬過去節目《11點熱吵店》影片再度被翻出，親揭和狄鶯復婚內幕，透露當時看到才年僅2歲的孫安佐覺得很心疼，認為兒子需要家庭，父母離婚對孩子不是很公平：「這時候選擇一刀兩斷，對小孩不公平」，便向狄鶯提出復合：「我們還是彼此給對方這個機會，為了這個兒子」。

孫鵬曾告訴狄鶯：「除非他(孫安佐)18歲成年了，如果到時候妳還想跟我離婚，那我也願意」。（圖／翻攝自YT 11點熱吵店）

如果狄鶯屆時還是想離婚，孫鵬也曝1關鍵條件，那就是等兒子孫安佐成年：「除非他18歲成年了，如果到時候妳還想跟我離婚，那我也願意」、「我永遠一個原則，只要你的小孩未成年，就不要提離婚兩個字」。一番言論中，不難看出孫鵬和狄鶯兩人對獨子孫安佐的愛。

不過此次24歲孫安佐再度惹事，受訪時更直接開嗆不滿父親孫鵬在背後做「偷雞摸狗的事」，甚至對他「下符水」，不過風波爆出時，孫鵬忙著在東部拍戲，僅簡短說明：「不好意思家務事佔用大家時間，由於我現在正在拍攝工作中，請給我們一點時間和空間處理，之後會再跟各位說明，謝謝大家關心」，至今孫鵬尚未出面回應。

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