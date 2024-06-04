立法院院會今天表決通過《原住民保留地禁伐補償條例》部分條文修正，2025年起，禁伐補償金額由每年每公頃3萬提升至6萬。民進黨團幹事長吳思瑤說，禁伐補償經費原本1年26.16億，倍增後明年變52.15億，佔原住民委員會預算比例，暴增到41.6％，如果連同法定義務預算佔59％，明年度90％原民預算就被綁死，只剩10％可運用的預算。他也說，8％的原民領禁伐補償，恐怕犧牲掉另外92％原民。

吳思瑤表示，討好選民、當好人，誰不想？但如果人人競相加碼加倍，慷國家之慨，恐怕是解決一個問題，但創造更多問題。吳指出，《原住民保留地禁伐補償條例》從每年每公頃3萬倍增到6萬，有三個層面的問題，民進黨必須負責任地踩煞車，必須把更多面向跟大家分析，行政立法權力分立原則，涉及憲法層次、財政記錄，部會之間相關補助衡平性也要兼兼顧。

吳思瑤舉例，農業部造林補助1年1公頃3萬，經濟部植樹保林獎勵1年每公頃2到4萬，原住民禁伐補償，一口氣加碼到6萬，部會間衡平性要怎麼拿捏。

吳思瑤提及，原住民委員會預算的餅就是這麼大，禁伐補償經費原本1年26.16億，倍增後明年變52.15億，佔原住民委員會預算比例，從23.8％明年暴增到41.6％。

吳思瑤說，原民會明年預算是125.29億，禁伐補償52億佔比41％，如果連同法定義務預算明年61億佔59％，禁伐補償加定義務預算，明年度90％原民預算就被綁死，只剩10％可運用的預算，用來支應原住民族各項民生發展，從交通、衛生、教育、文化、就業等，只剩10％預算可以來彈性運用，這不叫排擠什麼叫排擠？

吳認為，單一項政務補助，可以吃掉原民會一個年度41％的預算，要思考造成其他政策多大的影響、多大的副作用，現在可以享用禁伐補償的原民朋友是5.1萬人，但總體全台灣原住民族朋友高達60萬，8％的原民領禁伐補償，恐怕犧牲掉另外92％原民。

吳思瑤強調，民進黨支持原住民族，支撐城鄉發展，從阿扁執政時的原住民族基本法，成立原民電視台，小英執政後的原住民族健康法、原住民族語言發展條例，都是民進黨任內努力為原住民發聲、爭取。

她說，民進黨是執政黨，要站在務實、負責、全面性的分析來思考修法，希望在野黨委員，不要因為任何修法，在合憲性、合法性、衡平性的主張不同，就冠上「民進黨反對原住民、傷害原住民」，這樣子的扣帽子、貼標籤非常不道德也不負責任。她表示，要兼顧原住民的公平正義，不是只獨厚8％原民，禁伐補償金的單一提高，真的造成嚴重排擠。

莊瑞雄認為，看到民眾黨立委黃珊珊發臉書，認為表決民進黨提案，民進黨又反對是時空錯亂，但他認為立法院在各個委員會，大家會提案簽來簽去，讓提案有討論機會，甚至有的委員會撤簽。莊說，民進黨在多數時，個別委員與民進黨團提案，還會去看社會上有沒有共識，再次檢驗條文有無違憲之虞，黃珊珊可能不知道整個委員會的運作。

民進黨團書記長莊瑞雄指出，2015原住民保留地禁伐補償通過以後，蔡政府上台編列預算，國民黨來政治操作，質疑當年也是立法院提案為何沒有違憲的問題，立院提出後，行政院認為有違憲之虞當然會提出釋憲，若立院提出後政院編列預算，這是事後追認，行政院認為沒受到侵害，反而應該感謝立法院。

莊瑞雄說，今天國民黨朋友認為說叫土地正義，3萬塊大家歡天喜地，沒有到6萬就不是土地正義，這就是一種喊價，立委審議中央預算，應該受到憲法第70條規範，對於行政院所提預算不得為增加支出之提議，何況是憑空又開多支票。

莊瑞雄說，大小國民黨都認為憲法法庭解釋沒有民意基礎，國民黨不看在眼裡，但民進黨認為憲法法庭做出憲法解釋是等同憲法，釋字第391號講的非常清楚，涉及施政內容變動調整，施政成效難以歸屬，政治責任難以建立，有違行政權與立法權分立。

莊瑞雄表示，立法委員變成怪獸，也不是通過多少預算，自己憑空增加預算，行政部門都要埋單，這涉及行政、立法制衡的原理，「今天6萬，明年變12萬，後年變24萬，每一年如果都這樣喊價，沒完沒了，真的市民指民膏啊。」

莊瑞雄認為，土地正義當然要顧及，但不是用特定族群，例如水資源保護區，等同原住民保留地概念所有權人若是原住民一公頃六萬，如果非原住民是2到4萬，這不是政府施政，大家都來討好選民，但是憲政份際，民進黨要做嚴格把關，哪怕是民進黨立委自己提案，國民黨來做政治操作，黨團還是有黨團的堅持。