烏克蘭表示，在獲得美國同意後，美製武器立即打擊俄羅斯境內S-300防空系統。烏克蘭副總理維列什丘克(Iryna Vereshchuk)在臉書上發布戰果照片，表示「燃燒得很漂亮，這是俄羅斯的S-300」
防衛部落格(Defense Blog)報導，稍早的時候，電報頻道(Telegram)「Spy Dossier」發表了類似地點的照片和影片，並說明時間是6月 1 日至 2 日期間，地點是與哈爾科夫州緊鄰的別爾哥羅德(Belgorod)。
據該頻道稱，這次打擊是以M142海馬斯(HIMARS)發射器，裝填GMLRS「增程導向火箭」的戰果，這可能是美國武器首次瞄準俄羅斯境內的軍事目標。
5月31日，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)宣布，拜登總統已正式授權烏克蘭「可使用美國武器對抗俄羅斯的侵略，包括打擊俄羅斯境內目標」，宣告烏克蘭可以用美製武器打擊俄國境內任何目標。
此前，烏克蘭僅能打擊境內佔領區的俄羅斯目標，無法應對布良斯克(Bryansk)、庫爾斯克(Kursk)和別爾哥羅德地區(Belgorod)的俄軍後勤中心與軍事目標。
隨著俄羅斯再次對哈爾科夫發動攻勢，美國與英國、法國和德國等其他幾個歐洲國家，陸續取消了武器使用的特殊限制。前幾天荷蘭表示，在荷蘭提供的F-16抵達以後，烏克蘭可以自由動用這些戰機，沒有目標限制。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。