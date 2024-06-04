烏克蘭表示，在獲得美國同意後，美製武器立即打擊俄羅斯境內S-300防空系統。烏克蘭副總理維列什丘克(Iryna Vereshchuk)在臉書上發布戰果照片，表示「燃燒得很漂亮，這是俄羅斯的S-300」

防衛部落格(Defense Blog)報導，稍早的時候，電報頻道(Telegram)「Spy Dossier」發表了類似地點的照片和影片，並說明時間是6月 1 日至 2 日期間，地點是與哈爾科夫州緊鄰的別爾哥羅德(Belgorod)。

據該頻道稱，這次打擊是以M142海馬斯(HIMARS)發射器，裝填GMLRS「增程導向火箭」的戰果，這可能是美國武器首次瞄準俄羅斯境內的軍事目標。

5月31日，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)宣布，拜登總統已正式授權烏克蘭「可使用美國武器對抗俄羅斯的侵略，包括打擊俄羅斯境內目標」，宣告烏克蘭可以用美製武器打擊俄國境內任何目標。

Reportedly, a Russian S-300/400 (?) system component destroyed by Ukraine in Russia’s Belgorod Oblast.



Gone are the two years of the “Ukraine can’t defend itself because WWIII” absurdity.



That avalanche of shameless lies from Kremlin appeasers and brainless surrender cultists… pic.twitter.com/K22hUHwD3N — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) June 3, 2024

此前，烏克蘭僅能打擊境內佔領區的俄羅斯目標，無法應對布良斯克(Bryansk)、庫爾斯克(Kursk)和別爾哥羅德地區(Belgorod)的俄軍後勤中心與軍事目標。

隨著俄羅斯再次對哈爾科夫發動攻勢，美國與英國、法國和德國等其他幾個歐洲國家，陸續取消了武器使用的特殊限制。前幾天荷蘭表示，在荷蘭提供的F-16抵達以後，烏克蘭可以自由動用這些戰機，沒有目標限制。