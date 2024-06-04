蔡力行4日的專題演講聚焦先進半導體技術發展和連網技術標準如何讓AI無所不在，他談到AI正在轉變產業和經驗，半導體和運算將是AI的未來，專題演講期間，蔡力行也首度曝光聯發科2奈米晶片可能架構圖，實現AI加速器技術，讓運算極大化。

蔡力行並強調，未來AI將無所不在，且市場預估AI手機2027年全球智能手機的整體AI算力可達50000 EOPS，為邊緣端AI普及提供強力支撐。聯發科將以四大關鍵技術，包括高效能運算、先進技術使雲端AI加速、雲到端的高速連結、生態系夥伴合作關係，實現混合運算讓先進運算技術，涵蓋邊緣到雲端打，造AI無所不在。

專題演講期間，蔡力行先以自家手機生成式AI功能，以文生圖的功能輸入「有一個男人穿著皮衣走在夜市」文字，馬上出現黃仁勳的圖像，隨後，黃仁勳登台說，「你們的AI滿聰明的」，黃仁勲近日成為全球目光焦點，他的親臨登台展現力挺聯發科及二家公司緊密合作關係。