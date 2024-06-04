儒鴻（1476）指出，已開始接第四季訂單。聚陽（1477）表示，到年底的訂單不缺。振大環球（4441）預期，今年營運可望有雙位數成長。

戶外機能服大廠光隆（8916）預期從5月開始，營收將可逐季成長。

對於今年的營運，儒鴻認為，第二季逐步進入傳統旺季的開始，看好5、6月營收會有較明顯的成長。至於第三季訂單也接得差不多了，表現不會比第二季差，同時第四季也開始接單，預期今年一～三季營收表現有機會逐季往上。

儒鴻指出，上半年來看，通路客戶訂單復甦較鮮明，至於品牌客戶則要等下半年動能轉強，第四季仍是今年營運的最高峰。

聚陽5月份合併營收27.13億元，月增21.4％，年成長16.6％。

目前聚陽第三季已接單完畢，出貨量可望較去年同期雙位數成長，看好營運表現可望優於去年同期。至於第四季來看，美系客戶強勁動能有望延續，營運表現有機會與第三季持平。

以聚陽手中訂單分析，下半年流行類產品需求大提高，至於運動盤的需求也不會減少，整體下半年成長率會優於上半年。

振大環球表示，前五大客戶今年訂單都看成長，其中，亞馬遜、dickies前兩大客戶訂單有望雙位數年增，推升今年營收表現有機會較去年雙位數成長。

受到成衣客戶調整船期影響，光隆累計今年1-4月合併營收21.1億元，年減10.92％；光隆指出，5月開始，在成衣、羽絨、家紡等各事業部門全面回溫下，年增率將可轉為正成長。

光隆樂觀預期，在三大產品線成長動能恢復下，看好季度營收有望自第二季起重返成長，且下半年成長幅度將更為強勁，目標全年雙位數成長。