今年的COMPUTEX很AI，成功吸引AI巨頭NVIDIA執行長黃仁勳以及AMD、INTEL、Qualcomm、ARM等高層齊聚一堂，康舒科技（6282）今年也不缺席，還首度偕同集團新成員OmniOn Power（立卬）攜手展出與AI應用相關的電源解決方案，以標記康舒在AI的努力軌跡。

AI狂潮持續席捲全球，AI更被視為顛覆人類未來生活最重要的關鍵因素。高效能運算也讓高耗電量浮現，成為新課題。

康舒科技董事長許介立表示，AI應用的高度發展，開啟了電源產業新契機。電源需求不但從3kW、5kW來到8kW，甚至更高，值此之際，更需要思考的是如何在提高效能的同時，亦能達到節電的目的，從而研發出高功率、高效能電源，這已是電源產業未來明確的目標。

據此，針對AI發展的市場需求，康舒也推出不少相關解決方案，並於COMPUTEX2024中展出。

在企業用電源解決方案部分，因應伺服器與網通電源的應用整合，康舒科技針對市場需求將產品重點收斂為CRPS、mCRPS、Slim等幾款業界標準尺寸，藉由高度模組化設計，將同樣的設計架構、材料垂直整合應用到不同的瓦特數，大幅縮短產品開發週期，快速反應市場需求。

在消費型電源解決方案部分，隨著ChatGPT的崛起，帶動AI server風潮，同時也帶動消費性產品的規格升級，因此，AI PC、NB等新世代AI消費性產品的問世，在搭配更高算力GPU的同時，需要更大瓦特數的電源來滿足算力需求，好比搭配ATX3.1的規格提升及PD3.1支援更大的輸出瓦特數，才能提供更大瓦數及更好的電源規格來因應需求。

著眼於此，康舒透過導入最新的電源拓撲架構、模組化設計來開發更高密度、高瓦數的平台設計來滿足客戶需求的小型化、高效率、大瓦數電源供應器，如1500W DT可應用在AI PC、Gaming及工作站，高密度240W PD3.1 adapter可應用在AI NB、Gaming NB等產品。

另集團新成員OmniOn Power（前身為ABB Power Conversion Division）自去年康舒科技完成併購交易後，即積極在集團內部展開研發、採購和產品製造、銷售等各方面的綜效整合與合作，其亦於今年的COMPUTEX中展出最新研發的高功率電源轉換器和POL模組，這些模組旨在滿足各種AI相關應用的電力需求，其中包含2KW 可調節式1／4 磚DC／DC電源模組，可應用在AI server，是目前領先業界的產品。同時也展出與電信通訊、電動車、測試、測量以及雷射應用的創新電源和系統等解決方案。