「歐盟碳邊境調整機制（CBAM）台灣丹麥雙向論壇」4日在台北登場，希望深入解析CBAM對台灣出口企業的影響，化解台灣業者的碳焦慮。亞泥是唯一受邀分享的國內水泥業者。

亞泥指出，早在十多年前，亞泥就開始布局水泥業的低碳轉型，從原料來源、低碳產品、事業目的到生態友善，以全方位的四大策略，讓低碳轉型之路，按部就班，穩健前行。成效近年顯著提升，不但大幅縮減碳排放量，還提升能源使用效率，引起歐盟好奇。

亞泥表示，將持續發展低碳技術創新，與國際接軌，致力於成為全球水泥業低碳轉型的領導者，推動永續未來，進一步鞏固競爭力。

亞泥是由花蓮廠首席副廠長陳志賢代表出席論壇，演講主題為「淨零轉型，永續與泥同行」。

陳志賢表示，在台灣，亞泥是低碳水泥最早推廣者，從熟料燒成階段的碳排放減量開始著手，早在2011年就開始生產適用在泥作工程的墁砌水泥。這種水泥不僅降低天然資源消耗，還能減少18％碳排放。

至於亞泥推出的散裝卜特蘭石灰石水泥，則可有效減低12％溫室氣體排放。接下來計劃開發三元混合水泥，預計能將減碳比例提升至50％，進一步拓展國內低碳水泥市場。

水泥業因為製程特性，具有高溫燒成的旋窯，除了可以有效處理廢棄物，還能將廢棄物做為替代原料和燃料加以再利用，從而減少水泥生產過程中的天然原料和燃料的開採和耗用，成為落實循環經濟的重要力量。陳志賢強調，亞泥長期以來，協助地方和產業處理包括轉爐石細料、燃煤底灰、淨水污泥、廢風機葉片、冷媒等各類廢棄物，以智慧製造與水泥（cement）、熟料（clinker）以及碳捕捉（CCU）結合，推進3C淨零策略，讓水泥業成為真正的環保綠色產業。

自2009年起，亞泥自願減排累計超過39萬公噸二氧化碳，相當於1003座台北市大安森林公園一年的碳吸收量。這一系列的減排措施，讓亞泥在國際上承諾的科學減碳進度，年年超前預設目標。

亞泥的創新與環保成就，上個月底，也再度登上最新一期國際水泥評論雜誌（ICR），ICR是全球水泥業界最權威期刊，亞泥這次受刊登主題為「森林工廠：新循環經濟與生物多樣性復育計畫」，文章指出，亞泥面對氣候變遷挑戰，積極推展循環經濟和生物多樣性保育。自1980年起，亞泥在礦場進行植生復育，讓開採過的礦山，恢復至原始森林狀態，並設立生態園區，復育蝴蝶、竹節蟲及台灣原生樹種，為環境保育作出貢獻，堪稱全球水泥業典範。