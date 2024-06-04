京城銀表示，雖國內景氣持續好轉，但主要國家降息時程尚未明朗、地緣政治及美中衝突等不確定因素仍然是需要持續關注的議題，本行將持續觀察全球政經變化，維持利息、手續費收入的穩健成長並專注於核心存款的提升以及控管資金成本。

資產品質方面，京城銀維持一貫的穩健水準，逾期放款比率為0.02％，逾期放款覆蓋率為6,993.61％，全體放款覆蓋率為1.46％。

京城銀行今年一至五月累計稅前盈餘33.48億餘元，每股稅前盈餘3.01元，累計稅後盈餘為28.05億餘元，每股稅後盈餘2.52元。

京城銀指出，目前除了力行公平待客、金融友善行動，更秉持社區銀行的經營方針，響應衛服部「失智友善社區」計畫，全台66家分行已全數申請加入成為「失智友善組織」，並登錄「長者社區資源整合運用平台」，讓需要的民眾查找失智友善資源，用具體行動支持在地失智友善行動。

此外，也與亦與臺南在地銀行奇美醫院合作，透過專業教育訓練課程提高行員對失智者的同理心與洞察力，讓第一線同仁學習與失智者互動，進而提供適切的關懷與金融服務。

同時，針對除權息旺季來臨，京城銀為回饋股東、提供更全面的金融服務，推出年度「京城股東回娘家」活動，邀請所有股東參與，持有1股即享受申辦「京好籤」最高折扣1,500元優惠，持有1,000股以上的股東，更可享折扣2,809元獨家優惠，另提供京城證券下單優惠、申購基金手續費減免1.5折優惠，還有抽台南400限定聯名保溫杯等多樣好禮。