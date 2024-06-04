今年大學個人申請，薇閣學生成績輝煌，表現耀眼，臺大醫學系5人、陽明交通醫學系7人。臺大醫學系及陽明交通醫學系今年第二階段甄試時間撞期，薇閣的頂尖學生只能在兩校醫學系中擇一報考，臺大醫及陽明醫皆為今年的第一志願。

今天臺大放榜，5人正取臺大醫學系，包括余寬騏、杜庭宜、施侑辰、白育菁、李旻軒。7人正取陽明交通醫學系，包括呂宜慧、馬品婷、黃光瑊、朱時逸、吳弘玉、曾為哲、黃立達。加上北醫、長庚醫、馬偕醫、中山醫、中國醫、高雄醫、慈濟醫、義守醫等各大學醫學系，目前共37人次錄取醫學、牙醫、中醫系。薇閣學生的優異表現及積極的學習態度深獲肯定，今年個人申請共90人次正取臺大各頂尖科系，另有備取學生等待6月13日統一分發，將再創佳績。

余寬騏 知書達禮，勤學不輟，專注於自己的理想與目標

正取臺大醫學系。余寬騏的雙親皆是醫師，希望像父母一樣從醫救人。求學期間多方探索，專注且勤學不輟的學習態度，使他在物理、化學、生物皆有卓越表現。余寬騏曾代表學校參與物理科學科能力競賽北市賽獲得二等獎，全國決賽獲得表現優良獎，連續兩年以高分通過物理奧林匹亞初試。在生物方面，通過了生物奧林匹亞初試，並於APX全國高中數理能力檢定生物科中高級獲得金牌。在化學方面，於化學奧林匹亞初試獲得銀獎，也在清華盃化學科能力競賽中獲得全國銅牌。余寬騏樂於幫助同學解決學業問題，自組物理讀書會，深受同學和師長的信賴，曾榮獲倫敦政經學院校友會書卷獎。在課業之餘，余寬騏持續到鄰近的醫院投入志工服務，關懷身心障礙者並引導病患，體現人文關懷的溫度。未來他將繼續保持勤學的態度，以成為一名具有研究精神與醫德醫術兼備的醫生而努力。

杜庭宜 永保熱忱，自我突破，關注社會議題

超級狀元杜庭宜學測6科拿下90級滿級分，正取臺大醫學系。高一時參加師大化學資優人才培育計畫，精進實驗操作能力，曾獲得化學奧林匹亞初賽銀獎。高二利用課餘時間閱讀Campbell生物學，在高三時通過生物奧林匹亞初試。喜歡邏輯思考的她更曾經通過語言學奧林匹亞一階國手選拔。除了探索新知，杜庭宜也熱衷參加服務活動，曾經參加線上教學志工計畫，也曾在長庚醫院陪伴住院兒童，未來想成為能耐心傾聽病患的好醫師。杜庭宜表示，學習沒有捷徑，認真做好每一件事就能累積自己的實力，即使是自然組數學資優班學生，更要關注社會議題，提升人文及公民素養，因為一位優秀的好醫師不僅要醫病，更要能醫心，期許自己未來能盡己之力回饋社會。

施侑辰 求知若渴，熱愛科學，自許成為溫暖人心的醫者

正取臺大醫學系。施侑辰曾擔任班聯會主席、連任三年班長，他的熱心、負責與領導能力，備受師長以及同學們的信賴，在任內推動多項制度的建立，奔走各單位溝通協調為同學發聲。在校外競賽活動方面，曾在中研院與教授和學長姐進行討論，結合程式撰寫的能力，完成了植物葉綠體鐵分配在環境逆境中所扮演的角色研究論文。施侑辰榮獲臺北市生物學科能力競賽三等獎、生物奧林匹亞競賽特優。施侑辰曾榮獲校內最高榮譽「善行獎」，及臺北市優良學生代表，熱心助人的他在疫情期間，不畏懼病毒風險，親自至台大醫院泌尿科病房進行志工服務，當時醫院志工人手缺乏，他需為病患鋪床、消毒雙手、量體溫、發口罩、聊天，看似簡單的動作，卻為醫護人員分擔了許多壓力，在陪伴年長病患中，體會到醫護人員每一個細微的動作及溫暖的笑容，更能溫暖病患的心。期許自己成為一個服務與研究兼具的溫暖醫生。

白育菁 善用社群，關懷社會，以投入高齡照護為目標

正取臺大醫學系。白育菁對自然科學領域抱有高度興趣，曾參加中研院資優人才培育計畫，並且通過化學奧林匹亞競賽進入培訓營。白育菁善用網路，在社群媒體創立讀書帳，利用網路平台與同學們互動，交流心得、分享讀書方法，她也利用網路的影響力，關注社會議題與弱勢團體，展現她對於社會的關懷與熱忱。她希望未來能投入慢性病與高齡醫學的領域，為高齡保健和照護盡一份心力，成為一名能夠溫暖人心的良醫。

李旻軒 熱愛生命，積極上進，關懷偏鄉醫療

正取台大醫學系、北醫醫學系。李旻軒對人生懷抱熱忱，他廣泛參加各類活動，尤其熱愛桌球運動，從國小開始每週持續練習，在雙打的經驗中體悟到合作的重要，而持續的練習也提升手眼協調能力，未來想成為需高度專注及有挑戰性的外科醫師。李旻軒曾參加線上志工服務計畫，從幫助偏鄉孩童的英文能力中，他發現偏鄉不僅教育資源不足，一些中低收入戶及過動兒童家庭，更缺乏良好的早期療育，希望未來能喚起更多人投入偏鄉醫療工作。

數學資優班導師徐晏緹表示，今天臺大放榜，班上共有12人考上醫學系的第一志願臺大醫學系及陽明交通醫學系，26人次正取臺大各頂尖科系。班上的孩子都有自己的志向與特質，也很有主見與堅持，家長對於學生的學習更仰賴學校師長的引導，而醫學系的考試項目與方式各校不同，導師除了要耐心的個別引導外，並要從學習、競賽、活動中磨練孩子的細膩度與責任感。現今學生的學習方法在奠基學科能力後，善用AI來拓展學習深度與廣度以因應課綱的多元多變。愈優異的學生未來將為社會貢獻更大的力量，考上醫學系與頂尖校系不是終點，而是為社會服務的起點，期許班上的孩子在各個領域能夠繼續發光發熱！