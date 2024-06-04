日本鹿兒島縣枕崎警察署1名32歲男警官，因為在女廁偷拍女性，涉嫌違反《色情圖片（攝影）處罰法》而被捕。
據《讀賣新聞》報導，鹿兒島地方檢察廳3日向鹿兒島地方法院起訴了這名警官，罪名包括違反色情圖片（攝影）處罰法和侵入建築物等罪。
根據起訴書和其他文件顯示，這名警官從去年3月起到同年12月，總共進入該縣的女廁12次，目的是在女廁內偷拍一名30多歲的女性。
據鹿兒島縣警方稱，這名警官坦承拍攝了這些影片。
日本鹿兒島縣枕崎警察署1名32歲男警官，因為在女廁偷拍女性，涉嫌違反《色情圖片（攝影）處罰法》而被捕。
據《讀賣新聞》報導，鹿兒島地方檢察廳3日向鹿兒島地方法院起訴了這名警官，罪名包括違反色情圖片（攝影）處罰法和侵入建築物等罪。
根據起訴書和其他文件顯示，這名警官從去年3月起到同年12月，總共進入該縣的女廁12次，目的是在女廁內偷拍一名30多歲的女性。
據鹿兒島縣警方稱，這名警官坦承拍攝了這些影片。
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