藝人唐治平73歲母親昨（3）日下午被發現陳屍在住家頂樓，警方調閱監視器後發現，唐母是在1日凌晨，獨自搭電梯到頂樓。警方找到唐治平時，卻發現對方喝醉精神恍惚，無法溝通。近況曝光讓外界震驚，45歲唐治平出道23年，演過不少戲劇，還曾入圍金鐘影帝，但近年作品不多，甚至被目擊瘦成紙片人，落魄地坐在路邊，和過往形象有很大差異。

據悉，唐治平在泰國曼谷出生，父親是泰國華僑，家族企業甚至是泰國最大製造魚露的公司「唐雙」，但他卻沒有繼承到任何資產。4年前他受訪時還透露自己其實負債上百萬，先前還被拍到暴瘦，和過往結實身材有很大差異。過去根據《鏡週刊》報導，這些年唐治平和母親同住，每月租金1.7萬元的房子，並有約3萬元卡費。但這幾年來唐治平工作不穩定，有3、4年沒拍戲，據傳是到處和親友借錢過生活。

唐治平近年外型消瘦，和以往有很大差異。（圖／翻攝自hitomiwu IG）

唐治平為模特出身，2004年憑藉電視劇《求婚事務所》受到關注，之後又出演《白色巨塔》、《花樣少年少女》等知名戲劇，和電影《天亮以後不分手》，俊俏外貌和演技收穫不少粉絲的心，當時甚至被稱為台灣新生代演技派小生，2021年更以戲劇《我家的美好時光》入圍金鐘最佳男主角。但這些年來作品銳減、狀態不佳，現在又傳出唐治平母親去世不幸消息，令人唏噓。

唐治平出道時走猛男路線。（圖／中時資料照片）

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