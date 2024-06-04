北市萬華艋舺公園，長年存在街友問題，每天用餐時間一到，會有善心人士周邊發愛心餐，百位名眾像是喪屍般奔跑，時常會爆發口角，甚至有人不滿意菜色整盒丟掉，造成環境衛生問題，居民好無奈。如今有愛心餐林姓女志工向《中時新聞網》爆料表示，「有民眾拿愛心餐附近變給他人」，惡劣行徑全曝光。

獨/萬華街友愛心餐爆遭人變賣！義工揭發「惡劣行徑」：看不慣

記者今(4)近12點走訪艋舺公園，從旁觀察，一處發放愛心餐據點，約有200多人排隊，多半是年約60、70歲以上中年男女，他們穿著打扮、神情不像是街友，有的排隊熟門熟路、還會幫忙指揮，像是領愛心餐「專門戶」似的。

民眾帶大袋子領愛心餐，疑似拿去變賣。(游定剛拍攝)

林姓志工表示，「領愛心餐很多非街友、外來人居多，他們也是有需要才來拿，我們只是來幫忙，不能厚彼薄此，還是一樣要給啦！」不過，林姓志工不滿地說，「有人拿便當是拿去賣的，糟蹋善心人士的好意，很過分」。

艋舺公園用餐時間約有200人排隊領愛心餐。(游定剛拍攝)

從隊伍中可見，隨身自備大背帶的人，他們會將便當裝滿才離開。林姓志工爆料，「這些人會把便當拿去附近電動玩具店、麻將間等公共場所兜售，素食便當一個賣30元、葷食便當有排骨、雞腿或豬排可賣到50元」。

領愛心餐民眾多半不是街友。(游定剛拍攝)

領愛心餐見人性醜陋面，林姓志工有感地說，「人的多面向都看過了，看多了就不覺得怎麼樣，只要你有需要，一定會給你，但拿走便當的人，他們想去做什麼事，我們也管不了」。

愛心餐林姓志工曝「無奈心聲」。(游定剛拍攝)

民眾將素食便當一個30元轉賣給他人。(游定剛拍攝)