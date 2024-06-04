隨著大陸電動車廠今年以來猛力促銷，直接重創特斯拉銷量。乘聯會資料顯示，今年1～4月，特斯拉在大陸的銷量分別為39,881輛、30,141輛、62,398輛、62,167輛，和去年相比都衰退近兩成。
為提振買氣，特斯拉中國官網在4月21日宣布，Model 3、 Y、S、X系列全面降價，且最高降價達人民幣1.4萬元。
從5月銷量來看，特斯拉的降價策略確實奏效，但值得注意的是，與去年同期5月相比，特斯拉的單月銷量仍衰退達18％。
國際電動車龍頭特斯拉4月底加入汽車折扣戰，果然大舉刺激買氣。據中國汽車流通協會乘用車市場訊息聯席分會（乘聯分會）最新統計，特斯拉中國5月新能源車銷量達72,573輛，較4月份的62,167輛大增16.7％。
隨著大陸電動車廠今年以來猛力促銷，直接重創特斯拉銷量。乘聯會資料顯示，今年1～4月，特斯拉在大陸的銷量分別為39,881輛、30,141輛、62,398輛、62,167輛，和去年相比都衰退近兩成。
為提振買氣，特斯拉中國官網在4月21日宣布，Model 3、 Y、S、X系列全面降價，且最高降價達人民幣1.4萬元。
從5月銷量來看，特斯拉的降價策略確實奏效，但值得注意的是，與去年同期5月相比，特斯拉的單月銷量仍衰退達18％。
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