藝人唐治平73歲的母親，被鄰居發現陳屍在社區頂樓，但警察找上門，卻傳出唐治平渾身酒味、神智不清。而傳出消息後，第一時間聯繫了唐治平的經紀人小恬，她表示前幾天還有和唐媽媽通電話，當時一切正常。現在聽到噩耗震驚也擔心，因為完全連絡不上唐治平。不過就在傍晚五點多，經紀人小恬發臉書表示，「已經聯絡上了」。

經紀人表示，「謝謝大家對治平哥的關心，我們非常擔心他目前的情況，也已經聯絡上他的人，也要去跟他會合，會陪伴他，等了解清楚再一併陪著他跟大家做個說明。」除了對關心唐治平的人再次感謝，更強調並沒有解約這種不實傳聞。而小恬在見到他後也表示：「現在正帶唐治平去吃飯中，也觀察他的狀況。」至於稍晚會不會到板殯處理媽媽相驗相關手續？小恬表示：「目前不會。」

唐治平一度失聯中，經紀人小恬發文表示找到人了。（圖／摘自 FB 經紀人小恬）

但在這之前，經紀人小恬也說和唐治平是去年才開始合作，一合作就開始安排工作。之前唐治平狀況都還好，是近2個月拍戲卻常常無故缺席，就算人到了，身上也帶著酒味。公司勸他不要在上工前喝酒，但唐治平表示因為自己有失眠問題，需要借助酒精才能睡覺，「因為他也不是在工作的時候喝酒，也不影響工作，只能盡量勸他。」

小恬表示因為不是他的家人，無法勉強他就醫，但的確曾經跟唐媽媽建議過。如今公司將先全力協助唐治平處理唐媽媽後事，至於後續事宜，則等事情過後再討論評估。