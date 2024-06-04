84歲陳淑芳自第57屆金馬獎一舉奪下影后、女配雙料大獎後，依舊馬不停蹄接演多部廣告、電影，最近主演短片《紅包》合作新銳導演徐千淳，更是她從影超過一甲子以來，首度挑戰英文台詞，一度讓現場人員戰戰兢兢，但她先前就有上了英文課惡補，對此老神在在直說：「我OK啦！」

陳淑芳演出作品《紅包》，獲邀入選日本國際短片影展，4日在當地舉辦世界首映，這次的短片影展，《紅包》是本屆唯一純台灣出品之作，將角逐全亞洲最佳短片的最高榮譽，陳淑芳和徐千淳、左右搭乘台灣虎航，親赴日本東京參展，陳淑芳並特地與台灣名店龍笛服飾，攜手打造數款展現台灣式優雅的服飾，她自信滿滿保證說這回一定要讓國際影人欣賞到台灣設計之美。

陳淑芳4日親赴日本國際短片影展與海外影迷相見歡。（翰森娛樂提供）

開幕典禮當天陳淑芳展現優雅自信，與影展主席日本知名演員別所哲也相見歡；而《紅包》中與陳淑芳有眾多對手戲的美國演員左右也盛裝出席，左右大有來頭，在香港名導許鞍華執導的《七里地》、和大導演盧貝松新片《周末在台北》皆有參與演出。

《紅包》卡司除陳淑芳跟左右，還有參與電影《當男人戀愛時》與《周處除三害》實力派新秀鄭永岳，和近期上映影集《幸福房屋事件簿》以及今年德國柏林影展主競賽片《以愛之茗》中展現演技的黃惟。