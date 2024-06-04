輝達執行長黃仁勳近日訪台趴趴走，再度颳起旋風，用餐所到之處還被記錄成「黃仁勳美食地圖」，話題不斷。黃仁勳2日在台大體育館演講，展現AI大未來，也萬眾矚目。媒體人謝曜州指出，黃仁勳最感人的大概是講水果攤阿嬤，他說「我喜歡看到她成功」，這是黃仁勳的成功之道。

黃仁勳超親民！現身COMPUTEX被問「頭髮白」 幽默：我老了且熱愛工作 @ChinaTimes

謝曜州今(4日)在臉書發文提到，黃仁勳最感人的，除了最後一支台灣的影片之外，大概就是講水果攤阿嬤。他淡淡說了一句衝擊人心的話，他說「我喜歡看到她成功！」如同他常掛嘴邊的「給別人一點快樂」。謝曜州直言，「太多人喜歡看人家失敗，該想想黃仁勳的成功之道了！」

網友表示「阿嬤可能覺得莫名其妙，從今天起生意怎麼突然火爆起來」、「老黃太狠了，老黃講的話比阿德講話還振奮人心，我都覺得他來當台灣大使都比阿德一堆官員有用得多」、「腦筋好，會表演，又能言善道，不成功才怪」、「黃仁勳先生平易近人、沒有架子，是富而不驕、富而有禮的最佳寫照」、「利他利己者才會成功」、「這樣的助人之樂也是成功者的學習棒樣」、「黃仁勳提到夜市、水果阿嬤時真的很感動」。