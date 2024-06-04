許多人買房時都會四處收集情報，找代銷人員了解建案的一切資訊。近日證交所公布了2023年上市櫃公司員工平均福利（薪資），有網友發現，上市公司類第一名竟是不動產代銷公司愛山林，比廣泛認為高薪的聯發科、台積電等科技業公司還要高出許多，消息曝光後引發熱議，許多人紛紛笑說，原來買房時代銷人員說的「我也有買一間」都是真的。

原PO在Dcard發文表示，台灣證券交易所與櫃買中心近日公布2023年上市櫃公司員工平均福利，上市公司類第一名為不動產代銷公司愛山林，員工平均薪資為552.6萬元，聯發科以384.5萬元位居第4，台積電則為第24名，「知道這陣子房市真的熱到不行，但不動產代銷竟然比半導體等科技業還賺，有人可以解釋為什麼嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「原來銷售中心的姊姊說：『這間很超值，我也有買一間』是真的！」、「我陪我阿姨去買兩房平車，代銷姊姊說你們買這間12樓不錯喔，我自己買在11樓」、「這是真的，我朋友的阿姨在做代銷，每次新建案一出來，她自己一定是第一手先買一間起來，再推給我們看看」。

證交所近日公布2023年上市櫃公司員工平均福利，上市公司前十高分別為愛山林、聯德、三商、聯發科、聯詠、台驊投控、勤益控、華固、創意、祥碩，其中電子股僅有4席，傳產股高達6檔。