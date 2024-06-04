新北市中小學科展頒獎典禮今在後埔國小舉行。（新北市教育局提供）

新北市教育局今（4）日在後埔國小舉辦112學年度中小學科展頒獎典禮暨授旗儀式，本學年度市賽共530件作品參與，277件獲獎作品含55件特優、26件特優、40件優等、67件甲等及71件佳作，特優作品將代表新北參加全國科展。學校團體獎共34校獲獎，包含11校獲「科學展覽傑出表現獎」及23校獲「推動科學教育有功獎」，其中10所學校同時獲得兩類獎項殊榮。另有29位科展指導教師榮獲「資深優良指導教師獎」，以及58位自然領域探究實作教師授證。

教育局表示，新北市為系統性鼓勵科學研究，於去年啟動為期1年的科學研究獎助及科展賽前培訓機制，從學生科學研究獎助計畫到辦理科展指導老師培訓、科展培訓工作坊及全國科展團隊培訓計畫，邀請大學教授、資深專家教師提供專業諮詢，輔導師生參加市級及全國科展等各項科學競賽，以爭取最高榮譽。

今年為了鼓勵投入科學研究師生，增設25年及30年「資深優良指導教師獎」，也首次與廣達文教基金會攜手設立「廣達博智獎」，獎勵師生發掘並運用科技解決生活問題，今年由沙崙國小「呼叫龜速車〜以車流量啟動車速監測即時回饋裝置」獲獎。

評審委員團隊表示，今年得獎作品主題多元、貼近時事，展現生活科學化、科學生活化、科學探究更具廣度的精神。多件作品自製實驗器材、並運用創新實驗設計或分析方法。

教育局表示，新北市從「科學＋計畫」、「新北科學日」等活動向下扎根科學教育，並透過「學生科學研究獎助計畫」進一步延伸朝科學研究及科展邁進。在去年全國科展中榮獲縣市團體獎，獲獎數更居全國第一。今年度獲獎特優國展的作品隊伍將代表參加7月22日至26日的全國科展，期許選手們全力以赴，爭取更高榮譽。