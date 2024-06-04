大漢技術學院董事會於2月對外宣布停辦，引發師生強烈抗議。高教工會今日表示，校內於4月聯合發起全校性「在校生意見問卷調查」，超過9成在校生反對停辦，建請教育部限期指派專員到校視察。

高教工會表示，由大漢技術學院土環系學會會長曾阿明、企管系學會會長林宏瞬、休旅系學會會長李文軒，於4月聯合發起全校性「在校生意見問卷調查」，並於上星期向學生公布調查結果。

高教工會提到，大漢技術學院學生總人數 498人（不含延修生），依照本次學生意見調查有效回覆 287人，逾全校在校生之半數。根據系學會聯合發的聲明顯示，堅持原校原班畢業者 260人（90.6％），反對停招停辦者270人（94.1％），應該解散董事會者 270人（94.1％），對董事會不信任者273人（95.1％）。

依照調查結果，大漢技術學院系學會發表聲明，並提出4點訴求，包含：（一）建請教育部就本案後續處理決策，學生「受教權」必須做為首要考量。（二）系學會強烈要求教育部依國家法律所賦予之權責和義務，就不適任之董事解除其職務，並改組董事會。（三）在校生依個人初始學習規畫，不接受董事會未經「校務會議」做成決議之校外安置規畫，堅持原校原班完成學業。（四）為避免教育部淪為失職，建請教育部限期指派專員蒞校視察，就花蓮0403 震後，大漢校舍軟、硬體設施受損，校長於說明會對同學們承諾的改善作為，迄今仍未見實質作為。

由於教育部尚未核定停招、停辦，大漢技術學院仍在進行113學年招生作業。

高教工會呼籲教育部，作為教育主管機關，應該正視學生的聲音，主動介入調查大漢技術學院的違法行為，並積極保障師生的受教權與工作權。