比起去年9月科科科技上市送件前最後一輪增資，大股東以每股約105元（3.2989美元）認購，投資人抽中一張現賺1.7萬元。

科科科技為配合初次上市前辦理現金增資發行新股，將於6月5日至11日進行上市前詢價圈購作業，詢圈價85～88元；公開申購期間為6月6日～11日下午2時，承銷價暫訂每股88元，並於13日抽籤，預計6月19日於台灣證交所主板掛牌上市。

同時，科科科技集團旗下音樂串流平台KKBOX與樂天桃猿合作，從6月7日～9日在樂天桃園棒球場舉行音樂主題賽事活動「KKBOX 動紫趴」，歡慶科科科技掛牌上市的到來。

科科科技集團董事長暨執行長王献堂表示，很開心跟大家宣布科科科技將在6月19日掛牌上市。科科科技20年前在台灣成立全世界首個合法串流音樂服務KKBOX，到近年集團主力發展AI影音多媒體技術， 同時服務企業端與消費客戶，足跡遍布日本及亞洲千萬用戶。科科科技在AI多媒體技術超前布局，有信心很快會出現下個跳躍式成長。

受惠全球AI多媒體科技掀起產業企業一波數位轉型變革，連國際 AI 晶片大廠也預期創建影音並進行類人語音互動的AI新模型將是下一件大事，科科科技期許在多媒體影音產業扮演關鍵角色受關注。

也因此，趨勢科技、中華電信、台灣大哥大於去年9月科科科技上市送件前最後一輪增資，以每股約當新台幣105元認購，提早卡位科投資機會，投資人也將有機會以承銷價格暫訂每股88元參與抽籤。

科科科技對於今年營運正向成長具信心，看好BlendVision AiM產品在日本AI多媒體科技市場快速滲透，有助科科科技年度經常性收入在下半年快速推升，且帶動BlendVision未來三年銷售業績，成長率上看CAGR 56％；另一方面，在台灣市場與大型在地電信營運商持續擴增KKBOX訂閱會員，在台灣音樂串流平台市占率提升並推升今年經常性收入。目標是未來3年營收與獲利皆保持高雙位數年增率。