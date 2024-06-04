救國團於4日在劍潭海外青年活動中心舉行「113年暑期活動永續營隊記者會」，並展示與實踐大學服裝設計學系產學合作，以「永續」為核心理念設計的救國團制服。

本次記者會中所展示的救國團最新形象制服，是由實踐大學服裝設計學系所創立的服裝品牌PRAXES，特別為救國團打造全新的制服形象。

救國團主任葛永光表示，配合永續發展核心精神，這件制服不但採用國際運動品牌規格製作工藝，並以3R（Reduce、Recycle、Reuse）為訴求導向，期盼從設計端、生產端，到消費者和汰舊換新的過程，透過回收、利用、再循環的概念，形成完整的綠色循環。這件制服的誕生，也成為台灣從產業到學界，真正落實永續循環的服裝設計首例。

實踐大學介紹，這次製作的救國團新制服共設計男、女各1款夏季上衣與防風外套。上衣polo衫部分講究環保、吸濕排汗以及抗UV，使用100％永久性異形斷面吸濕排汗紗，以及環保纖維作為主體布料，並採用抗紫外線效果的布料結構，可以永久有效隔離紫外線，且不受洗滌次數影響。每件polo衫運用約15支的寶特瓶進行製作，透過回收寶特瓶抽絲製成機能布料，達到再生利用價值，對地球環境盡一分心力與保護。

實踐大學提到，在制服外套部分採用四面彈性尼龍布料，以增加工作期間的活動量和舒適度，並採用低溫染整工藝，減少過多的碳排放，在台灣生產以降低碳足跡。在剪接位置和下襬，使用最新發表素材「彈性反光材料」。反光紗透過環保塗層，在夜晚車燈照射會呈現銀白色，可有效達到警示及安全提醒的作用，讓行路安全零死角。

實踐大學期盼透過與救國團的合作關係，達成多方win-win的加乘效果。當業主和穿著者具有環保意識、設計端運用永續材料進行設計、生產端開發並提供最新的工藝技巧，永續生活得以真正落實在日常生活當中，也令永續價值邁向一個新的里程。