新竹地方檢察署接獲檢舉，3日指揮台北市調查處及新竹市警局等人員，搜索市警局宋姓秘書住家及辦公處所，查扣個人手機及存摺等物品，疑宋員涉及受賄貪汙等不法情事，檢察署傳喚宋員應訊聲請羈押，新竹地院4日裁定羈押禁見。

新竹地檢署指出，肅貪專組檢察官指揮台北市調查處和市警局3日偵辦宋男等人涉嫌貪汙等案件，持法院搜索票同步執行搜索10處，並通知案關者共12人到案，動員7名檢察官漏夜訊問，4日凌晨近5時許完成訊問工作。

檢察官認宋男、彭男及陸男3人，均涉有貪汙治罪條例受賄等罪嫌重大，且有羈押之必要，4日清晨向新竹地方法院聲請羈押禁見，法院下午3時召開羈押庭，承辦檢察官亦到庭積極論告，法院訊問後，裁准宋男、彭男羈押禁見，陸男則諭知請回。據了解，陸男是退休小隊長，彭男是公務員，檢方不便透露在處任職。

市警局表示，宋員涉案情節尚待調查釐清，基於偵查不公開，市警局全力配合地檢署調查，依法偵辦外，並予以最嚴厲懲處，依法予以停職，另追究相關人員考核監督責任。市警局重申警紀零容忍，秉持「不掩飾、不護短、不庇縱」態度，展現維護警譽決心。