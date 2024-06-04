2021年法比歐登記結婚，婚後育有女兒Lola，目前女兒一歲多，今（4）日他出席冰淇琳品牌一日店長活動，坦言女兒剛出生，和她互動時不會給反應，父女之間沒有產生連結，白天他得照顧女兒7個小時，當時心裡壓力很大，感覺沒有自由，「你跟baby互動當然很可愛，可是有時候你會想要有自己2愛的時間嘛，你會很多的問號，加上在台北沒有家人可以幫忙，確實感覺身心都很累。」

後來寶寶2個月確診Covid，法比歐必須跟她住在一起隔離，24小時照顧她，醫生看診都是用視訊，在這一個星期中父女感情快速增長，只不過當時醫生給的抗生素，有破壞寶寶消化系統的菌種，導致寶寶得到「困難病」，這個病會讓小孩有胃食道逆流，「每次餵她吃東西就要1小時，但每2個小時要餵，真的要瘋了，餵了後又全部吐出來。」

法比歐品味「極緻經典，法式驚豔」的法式浪漫。（Häagen-Dazs提供）

現在女兒長大了，他分享女兒聰明、獨立，夫妻倆法文、中文都會對她說，她也都聽得懂。一想到女兒未來有男朋友，直說會吃醋，「雖然會表面上會展現大方，問他來要不要吃個蛋糕阿。」對於甜食，夫妻有共識，3歲前不讓她吃甜的。

法比歐的外公前幾個月過世，他當時無法在身邊陪伴，今年適逢法國舉辦奧運，法比歐表示8月會帶著女兒回法國，主要是照顧外婆，「因為我的家人分住在不同的城市，平常都是姊姊們照顧，現在外婆不能一個人住在家裡，我們必須要安排有人去照顧她，所以我回去時姊姊就可以休息。」