台北市爆發寶林事件後，激起民眾對食安的重視，帶動台北市衛生局的檢舉數量暴增，近1個月就接獲623件食安投訴，平均每天高達20.7件，國民黨台北市議員柳采葳建議，為因應食安，台北市短期應增加食安官、中期應將食安官拉到府級、長期則比照台中成立食安處；台北市長蔣萬安承諾，初步規畫未來由市府祕書長擔任食安官。

柳采葳表示，截至4月底，北市營業登記餐廳2萬3995家，而衛生稽查科的人力僅67人，平均一人就要肩負300多家餐廳，恐難以應付大量增加的食品檢驗量能，即便寶林事件後北市宣布砸4450萬元成立「食因性疾病檢驗組」，但該組編制人力僅5名，且在食品中毒發生後才去檢驗，「民眾都已經中毒了才去調查病因，根本治標不治本」。

柳采葳指出，食藥署統計2023年六都食品衛生查驗件數，台中市查驗件數達8萬3557件，為六都最高，其中86件不合格，不合格率0.10％，為六都最低；而台北市查驗件數6萬3658件，檢驗量能六都倒數第3名，其中515件不合格，不合格率0.8％，為六都最高。

柳采葳呼籲，北市府應以增設「食安處」為長期目標，建立專責機構有效把關食安及增加管理效率，中期目標則呼籲市府設置「府級食安官」，來督導、調度跨局處執行食安業務，短期目標則是增加1名衛生局內的食安官。

蔣萬安表示，認同食安官應拉到府級，目前初步規畫由負責統籌督導各局處的業務的祕書長擔任食安官，衛生局主責、食安官督導，未來面對台北市相關食安的議題，能夠更即時、快速的反應，並在第一時間明快的處理，後續將在1個月內研擬編制。