國軍又爆軍紀案！海軍某單位的班長，5月初受邀到某士官長家飲宴，酒過三巡後居然性侵士官長才11歲的女兒。事情發生後傳出長官為了遮掩事實，要求這名禽獸班長盡快退伍，並把退伍金賠給士官長，免得案發追究。國軍稍早向媒體證實此事，但否認要該班長「私下和解」，並表示已經將當事者移法偵辦，同時給予撤職處分。

根據臉書粉專「靠北長官2024」的發文，和相關人士投訴，國軍某單位班長5月初受邀到某士官長住家飲宴喝酒，沒想到深夜竟然性侵對方未成年女兒。

知情人士在網路上匿名爆料，國軍已經證實。（翻攝臉書靠北長官2024）

這起爆料指控，事發後該單位長官竟要該班長盡快辦退伍，將退伍金賠給士官長，免得案發後被撤職汰除，最後都拿不到錢。甚至還希望該士官長不要追究，因為「該班長真醉了，無意識犯行，就用退伍金來彌補。」

發文爆料者痛斥，相關高層是怕官位不保嗎？怕該案秉公處理，怒問「你們良心在哪你？若今天是你女兒，會這樣搓圓仔湯嗎？」

據了解，該班長目前遭涉《刑法》第222條，加重強制性交罪移送憲兵隊偵辦。稍早國軍也向媒體證實此事，但否認要該班長和士官長「私下和解」的說法，並已移法偵辦，同時給予撤職處分。

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